Amici 22, le anticipazioni 25 settembre: “Sospesa la maglia a un allievo”

I ragazzi della scuola di Amici ed i loro professori hanno registrato la seconda puntata del talent. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, pare proprio che sia stata sospesa la maglia ad un allievo. Ma di chi si tratta e perchè è stato preso questo provvedimento disciplinare nei suoi confronti? La decisione della maestra ha fatto molto discutere, sul web è scoppiato la polemica. Riuscirà il giovane allievo a superare questa prova?

Amici 2022, anticipazioni della seconda puntata, maglia sospesa per un allievo, ecco di chi si tratta

Cosa accadrà nella seconda puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi? I telespettatori sono in trepidante attesa, non vedono l’ora di poter assistere alle esibizioni dei loro beniamini. Dagli spoiler che circolano sul web pare proprio che le sorprese saranno tantissime. Si vocifera infatti che sia stata sospesa una maglia, ma di chi si tratta?

Non c’è stata alcuna eliminazione, ma la Maestra Alessandra Celentano secondo rumors, avrebbe sospeso la maglia ad un ballerino che ha scelto proprio lei: “Maglia sospesa a Ramon, decisione della Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro che deve mostrare perché non è a casa sua”- si legge sulla pagina Twitter del profilo fan.

Ramon trova il provvedimento un po’: “too much “, sul web scoppia la polemica

Ma cosa avrebbe fatto per ricevere una simile punizione? “Ramon dorme in costume, quando lo hanno fatto uscire gli hanno dato un pigiama e lo hanno poi mostrato in diretta rientrato in casetta con un lungo pigiama blu”.

Ramon ha trovato il provvedimento eccessivo: “C’è stato un siparietto divertente perché tutti hanno considerato il provvedimento too much (lo stesso ramon ha usato queste parole con la celentano)”.Il twitt ha fatto il giro della rete, in tanti hanno trovato eccessiva la punizione della maestra Celentano, ma per scoprire cosa accadrà, non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata del talent show.