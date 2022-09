“Occupa casa mia abusivamente”, Ambra Angiolini nella bufera: le accuse pesantissime

Piovono pesanti accuse nei confronti di Ambra Angiolini, in quanto l’attrice si troverebbe in una casa non sua, come dichiarato da Silvia Slitti, ecco cosa sarebbe accaduto a tal proposito.

Una vicenda risalente a qualche anno fa, quando Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stavano insieme ed avevano deciso di comune accordo un trasferimento a Milano.

La casa nella città meneghina era stata presa in affitto, nella dimora lasciata per 10 mesi da Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini, rispettivamente organizzatrice di eventi ed ex calciatore.

In quel periodo, come risaputo, la storia tra Ambra e l’allenatore toscano si era conclusa in modo brusco, facendo rimanere nell’abitazione la nota conduttrice da sola, la quale è però andata oltre i termini stabiliti.

Cosa ha dichiarato Silvia Slitti

Una questione rimasta in sospeso da tempo e dalla quale l’organizzatrice di eventi ha deciso di vuotare il sacco in modo pubblico, intervenendo sulla vicenda ed accusando chi risiedeva nella propria abitazione. Ecco quali sono state le parole di Silvia Slitti su quanto sta avvenendo, direttamente sul suo profilo Instagram: “Vi era un’ulteriore scadenza dopo giugno, quella del 15 settembre, ma anche in quel caso ci sarebbero stati dei problemi tra i legali di lei e dell’ex compagno Allegri, ma in tutto questo non capisco come si trovi ancora a casa mia e come mai vi è rimasta. Ho cercato di risolvere la situazione, ma adesso basta! Ho perso la pazienza“.

Il nodo della vicenda

Ci sarebbero dunque delle situazioni molto complicate ed irrisolte tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, motivo per il quale è andata di mezzo la casa in affitto, e comportando alla Slitti lo spostamento in albergo con il figlio, come da lei stessa dichiarato.

Si aspetto una replica da parte di Ambra Angiolini stessa a tali accuse ed eventualmente le sue spiegazioni sulla singolare situazione venutasi a creare. Nel frattempo, la si trova impegnata per la prima volta come giudice ad X Factor, in questi giorni ha scelto la sua squadra per i live, per quanto concerne la composizione, si scoprirà durante le prossime puntate del talent, prima delle dirette previste da fine ottobre in poi su Sky.