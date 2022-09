Cecilia Rodriguez sta male: “Devo seguire una dieta per guarire”

Come sta Cecilia Rodriguez? Se lo stanno chiedendo in tantissimi. I fan sono in apprensione, la bellissima modella ed influencer ha infatti confessato di stare poco bene. I suoi followers le stanno dando tanto conforto ed affetto. Ecco cosa è accaduto e cosa ha dichiarato la sorella di Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez non sta bene, ecco cosa ha dichiarato la bellissima influencer e modella

Non è un momento particolarmente felice per la bellissima Cecilia Rodriguez. La modella ed influencer di origini argentine infatti sta affrontando alcune problematiche di salute. Proprio a causa di questo inconveniente è stata costretta ad annullare alcuni impegni professionali. Ma cosa ha l’argentina? Finalmente ha rotto il silenzio, svelando cosa l’ha costretta a stare a letto.

Cecilia Rodriguez ha detto attraverso Instagram: “Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica, sarò brava, farò la brava”.

Cecelia Rodriguez e Ignacio Moser, un amore schietto e sincero che dura da 5 anni

Cecilia non ha fornito ulteriori informazioni, non ha infatti chiarito perchè è stata poco bene e perchè debba correggere la sua alimentazione. Ma ciò che conta è che si tratti di una cosa non grave, risolvibile e che soprattutto stia bene. I fan hanno immediatamente tirato un sospiro di sollievo, nelle ultime ore infatti la preoccupazione per lei è stata tantissima, ma finalmente ha chiarito che dovrà seguire una dieta per stare meglio.

Intanto la sua storia d’amore con Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti ed innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e non si sono più lasciati. Il loro è stato un amore travolgente, passionale e sincero sin dagli esordi, e nonostante il fatto che alcuni non avessero scommesso sulla durata della loro storia, a dispetto di ogni pronostico, loro dopo 5 anni si amano ancora come il primo giorno.