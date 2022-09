Dopo la morte della Regina, cambia tutto per William e Kate: perché i figli cambieranno cognome

La scomparsa della Regina Elisabetta ha generato tristezza e malcontento e, delle conseguenze anche sul piano successorio e burocratico. Tutto è cambiato a Palazzo e gli effetti della sua morte si ripercuotano anche sui nipoti che, in seguito alla sua dipartita hanno acquisito un nuovo cognome. Ecco perchè.

George, Charlotte e Louis Cambridge cambiano il cognome

George, Charlotte e Louis Cambridge sono i figli di William e Kate che prima della morte della regina Elisabetta erano il Duca e la Duchessa di Cambridge. La morte della sovrana ha cambiato tutto, i reali non solo devono fare i conti con la sua assenza, ma devono ancora abituarsi ai tantissimi cambiamenti che li hanno investiti, come quello dei titoli.

I tre figli di Kate Middleton e del principe William infatti, hanno un nuovo cognome. In seguito ai funerali della Regina Elisabetta, i figli di Willima e Kate hanno cambiato cognome. George, Charlotte e Louis Wales. In Italiano, “del Galles”.

L’esperta della famiglia reale, Angela Mollard ha dichiarato a Wales Online: “Devono essere stati giorni di grande importante per Catherine. Ha assunto un nuovo ruolo lei per prima, ma deve anche insegnare ai suoi bambini molto piccoli, di nove, sette e quattro anni, che i loro cognomi sono cambiati. Non sono più George, Charlotte e Louis Cambridge, ora sono George, Charlotte e Louis Wales. Qualsiasi genitore riconoscerà che quando hai insegnato a un bambino come si scrive il suo nome, quello è il nome che viene utilizzato tra i compagni di classe”.

Anche per George, Charlotte e Louis, non si firmeranno più sui compiti di scuola come: “Charlotte Cambridge” o “George Cambridge”, ma come “Wales”.

Che cognome hanno i membri della della famiglia reale? Ma qual è il cognome dei membri della Famiglia Reale? A svelarlo è stata è la Casa Reale, sul sito ufficiale: «Prima del 1917, i membri della Famiglia Reale britannica non avevano un cognome, ma solo il nome della casata o dinastia a cui appartenevano. Proprio nel 1917, con la decisione di re Giorgio V di cambiare il nome della dinastia da Sassonia-Coburgo-Gotha a Windsor, per togliere i riferimenti al mondo tedesco, la scelta venne confermata: «Tutti i discendenti della linea maschile della regina Vittoria, che sono sudditi di questi regni, diversi dalle discendenti femmine che si sposano o che si sono sposate, porteranno il nome di Windsor”.