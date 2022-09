Ora Meghan Markle sfida apertamente la Famiglia Reale: la richiesta ufficiale a Re Carlo III

La mossa di Meghan Markle ha spiazzato il mondo. Dopo la morte della regna Elisabetta e dopo aver presenziato alla cerimonia solenne d’addio, la moglie di Harry pare proprio che non abbia alcune intenzione di andare via. La duchessa di Sussex avrebbe in tal senso fatto una proposta a Re Carlo. Ma di cosa si tratta?

Meghan Markle, la sua richiesta al Re fa discutere

I funerale della regina Elisabetta hanno riunito la famiglia reale. Dopo l’allontanamento di Harry e Meghan da Palazzo il rapporto con William e Kate si è andato via via allentando, tanto che i due fratello sono apparsi sempre più distanti, quasi come se non si conoscessero affatto. Eppure i fan della Royal sanno bene che sono stati molto uniti, hanno condiviso gioie e dolori, come la scomparsa prematura e drammatica della loro mamma, la dolcissime ed indimenticabile Lady D.

La morte della sovrana li ha “obbligati” a stare insieme, hanno seguito impeccabilmente il protocollo, presenziando alla solenne celebrazione dei funerali. I fan della famiglia sperano che prima o poi tra i due possa tornare il sereno e che, si riavvicinino, anche se al momento appare un’ipotesi remota. Ma c’è un però che fan ben sperare, pare che la Duchessa abbia avanzato una proposta al Re.

Cosa bolle in pentola? La Duchessa ha intenzione di…

Prima di tornare in California, Meghan avrebbe ben pensato di avanzare una richiesta al re. Lo ha fatto sapere una fonte “ben informata” che ha preferito restare anonima, ma che assicura di conoscere bene Meghan Markle. “Si tratta di una richiesta molto coraggiosa da parte di Meghan”- ha detto il giornalista che ha commentato la proposta, poi ha spiegato anche quali sarebbero le intenzioni della Duchessa: ‘mettere in chiaro le motivazioni che hanno portato lei e il marito a compiere le scelte degli ultimi due anni”. Si tratterebbe di “udienza personale”- Harry cioè non dovrebbe parteciparvi.

Poi il giornalista ha aggiunto: “sinceramente non so se l’udienza avrà davvero luogo”- al momento non si sa se la proposta sia stata effettivamente avanzata al sovrano e se, soprattutto abbia accettato.