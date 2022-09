Totti, l’investigatore privato lo smentisce | Le parole che smontano la versione dell’ex Capitano

L’affare Totti Blasi si “ingrossa” e come un sasso lanciato in uno stagno i cerchi non si sa dove vadano a colpire. Oltre alla guerra in famiglia ora c’è anche quella degli investigatori privati tirati in ballo da Totti durante l’intervista al Corriere. Ma ora proprio uno dei più famosi lo smentisce.

Mentre Federpol è pronta a querelare chiunque leda la credibilità degli investigatori privati, uno dei suoi maggiori rappresentati, Ezio Denti, è sceso in campo per dire la sua, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti.

Al Corriere Francesco Totti ha raccontato di avere trovato cimici e gps sotto la sua macchina e di essere stato pedinato, insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi dagli investigatori.

Ma c’è chi non la pensa così, e interpellato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Ezio Denti si è detto stupito dalle parole di Totti e ha dato alcune spiegazioni che si basano su leggi dello Stato.

Totti, l’investigatore privato lo smentisce. Le sue parole “lapidarie”

“Faccio fatica a pensare che Francesco Totti possa essersi accorto di un mio collega che piazzava microspie, primo perché sono illegali, secondo perché sarebbe proprio un incapace a farsi scoprire“. Secondo Dagospia Ezio Denti sarebbe l’investigatore che Ilary Blasi avrebbe ingaggiato per seguire il marito e scoprire la sua infedeltà. Ma il professionista ha preso le distanze dalle voci (ma senza negare): “Anche se fossi io l’investigatore incaricato da Ilary Blasi, non posso rivelare nulla dei miei clienti, per una questione di segreto professionale“. Al contrario, Denti ha voluto fare delle precisazioni in merito al modus operandi degli investigatori privati che, per legge, sono obbligati a muoversi nell’assoluta legalità: “Le microspie sono illegali. Il localizzatore, al contrario, può essere utilizzato come ausilio ai fini investigativi esclusivamente, come prevede la legge, da un professionista incaricato con mandato“. Eppure l’ex capitano giallorosso ha parlato di cimici posizionate sotto la sua auto per tracciare i suoi spostamenti e ha puntato il dito contro chi ha pedinato lui e Noemi. Ma anche su questo punto Ezio Denti ha spiegato: “L’investigatore può localizzare i veicoli, iniziare una attività di accertamento anche sulla presunta amante del soggetto che si sta controllando, ed è il caso dei colleghi appostati sotto casa dell’altra donna. E’ previsto, la legge lo prevede. Le cimici no, quelle non sono mai autorizzate“.

Alla fine sulla parola divorzio…

Impossibile dunque che un investigatore professionista “di livello”, come ha sottolineato Denti, si sia fatto scoprire e abbia utilizzato metodi illegali per portare prove convincenti, che ora potrebbero tornare utili per l’accordo sul divorzio.

Chissà quindi chi abbia rivelato a Francesco di essere stato seguito e “segnalato“, ma a quanto pare le cose non stanno così, almeno dalle parole dell’investigatore.