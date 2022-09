Letizia Ortiz, la super dieta della Regina di Spagna per avere addominali scolpiti a 50 anni

Cosa si cela dietro la bellezza della reina Letizia Ortiz? L’esperta di fitness e benessere Katie Walton prova a indovinarlo.

Se le celebrità del mondo intero sono spesso sotto i riflettori per le loro storie d’amore o per le loro abitudini più bizzarre, non di rado ad accendere la curiosità di fan e non sono i loro segreti per mantenersi in forma.

Tra coloro che riescono a stupire maggiormente per il modo in cui riescono a prendersi cura di sé nel modo migliore, c’è da sempre Letizia Ortiz. La Regina di Spagna negli ultimi anni pare abbia seguito la dieta Perricone, un regime alimentare che mira a eliminare l’infiammazione e a ripristinare lo stato di benessere della pelle e di tutto l’organismo.

Al compimento dei 50 anni, tuttavia, le cose potrebbero essere cambiate. Stando a quanto riportato da Express.co.uk nell’intervista a Katie Walton, creatrice del programma di fitness e benessere Embrace Over 40, i cambiamenti ormonali dettati dall’età potrebbero aver reso necessarie delle modifiche sul piano alimentare.

La dieta per i 50 anni spiegata da Katie Walton

«Quando invecchiamo, il nostro organismo tende a risultare più infiammato, se non ce ne prendiamo cura. Tanto, da arrivare a sviluppare il Diabete di Tipo 2», spiega Katie Walton a Express.co.uk. Ragion per cui, l’ipotesi più probabile è che la Regina di Spagna abbia iniziato a seguire i dettami della dieta mediterranea. Frutta e verdura fresca, olio di oliva, avocado, noci, pesce e olive sembrerebbero gli alimenti più giusti, come anche quelli ricchi di proteine e nutrienti, ad esempio salmone e verdure a foglia verde. Tre litri di acqua, zero alcol, carboidrati ridotti e il gioco è fatto!

L’importanza dell’esercizio fisico a qualsiasi età

Come qualsiasi regime che si rispetti, non può mancare l’esercizio fisico. Lezioni di pilates, yoga e un po’ di cardio possono essere sufficienti, ma l’esperta suppone che quello di Letizia Ortiz sia un tipo di allenamento con un focus particolare sull’addome. Non sono da sottovalutare cardio, pesi, boxe, zumba e yoga, ideali per mantenere il peso sotto controllo e aumentare la tonicità. Anche la corsa mattutina è un’opzione valida, l’importante è «reintegrare attraverso uno smoothie con kale, spinaci e mirtilli», come spiega Katie Walton. «O, per le giornate più intense, con un’omelette con salmone affumicato, per fare il pieno di omega 3 e acidi grassi, essenziali per una pelle sana». Il fattore più importante, comunque, rimane l’amore per se stessi.