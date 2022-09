Juric sbotta e lascia tutti di stucco: nessuno lo avrebbe mai pensato

Al termine della partita persa contro il Sassuolo il tecnico del Torino analizza in maniera molto dura la prestazione dei suoi giocatori.

Nell’ultima sfida di Serie A valida per la settima giornata di campionato il Torino di Ivan Juric è stato sconfitto davanti ai propri tifosi per 0-1 dal Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una sconfitta arrivata al termine di una partita equilibrata in i neroverdi sono riusciti a passare in vantaggio proprio allo scadere, grazie alla prima rete in Italia dell’uruguagio Augustin Alvarez, che sul cross di Rogerio ha anticipato Buongiorno e di testa ha battuto Milinkovic-Savic con un preciso tiro all’angolino.

Al termine dell’incontro l’allenatore croato dei granata non si dice ovviamente contento del risultato, né tanto della prestazione della squadra, che a detta sua ha giocato male e sotto ritmo, sbagliando una grande quantità di passaggi e giocando tatticamente molto male: “Abbiamo fatto due errori sul gol, sia sul cross che sul colpo di testa. Il difensore deve essere sempre in anticipo, l’attaccante non la deve mai prendere davanti”.

Serie A dietro anni luce

Oltre alla prestazione dei suoi Juric critica però ampiamente anche il campionato italiano, reo, a detta sua, di essere dietro anni luce rispetto al più blasonato calcio inglese: “Siamo indietro anni rispetto alla Premier League, a livello fisico, di ritmo di intensità”,

La differenza di livello è evidenziata proprio dalle prestazioni di uno dei suoi migliori giocatori, Nikola Vlasic: “Vlasic aveva fatto fatica anche per la posizione in cui giocava. Qui può fare bene perché il livello è più basso. Qualcuno in Italia lo ha capito e sta prendendo giocatori che non sembravano fenomeni e qui invece fanno la differenza”. Ad ora il centrocampista croato è stato uno dei migliori del Torino di Juric, capace di segnare già tre gol nelle prime sette partite in maglia granata.

Una forte critica verso il nostro campionato, che da anni non riesce a primeggiare in Europa e solo la scorsa stagione è riuscita a vincere la terza competizione europea grazie alla Roma di José Mourinho, che ha conquistato la Conference League dieci anni dopo l’ultimo trofeo europeo italiano, sempre targato Mourinho ma stavolta con la Champions conquistata con l’Inter.

Ancora oggi la differenza con gli altri campionati sembra farsi sentire in maniera prepotente, con qualche eccezione come la splendida vittoria del Napoli contro il Liverpool di Klopp. Vedremo se il campionato italiano saprà riprendersi da questa grande crisi o se il divario con la Premier continuerà ad aumentare.