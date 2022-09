Lotito svela una indiscrezione incredibile: ecco come ha motivato i calciatori a vincere

Claudio Lotito svela un’incredibile indiscrezione: ecco come il presidente della Lazio ha motivato i suoi giocatoir a vincere.

Il numero uno del club biancoceleste ha commentato le parole pronunicate da Sarri dopo il ko europeo contro il Midtjyilland e aggiunge un simpatico retroscena: il modo di motivare i suoi giocatori a vincere ha sorpreso tutti.

Un inizio di stagione che non si discosta eccessivamente dalla scorsa per la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti, sui quali le attese sono abbasanza alte, non sembrano aver ancora compiuto un reale passo in avanti, da un punto di vista mentale, rispetto ad un anno fa.

Nonostante il folto mercato che Claudio Lotito e il DS Tare hanno messo in scena, gli uomini dell’ex tecnico della Juve non sembrano aver davvero fatto quello step in avanti che ci si aspettava.

L’avvio di campionato ha visto la Lazio andare a singhiozzo con partite importanti, quale la vittoria per 3-1 contro l’Inter, e passi falsi più o meno grandi, come lo 0-0 contro il Torino e la sconfitta contro il Napoli.

A segnare il vero momento di crollo è stata però la sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa League, uno stop brusco che ha ampliato i dubbi sul futuro biancoceleste.

Delle parole di Sarri dopo la sconfitta europea ha parlato Claudio Lotito: il presidente biancoceleste ha inoltre rivelato un incredibile aneddoto su come ha motivato i giocatori prima per ottenere risultati migliori.

Lotito non bada a spese, il suo gesto per motivare i giocatori ha spiazzato tutti

La situazione in casa Lazio sembra essere apparentemente tornata alla normalità dopo le parole di fuoco rilasciate da Maurizio Sarri al termine della gara contro il Midtjylland.

La bruttissima sconfitta patita in Danimarca ha infatti rimarcato vecchi problemi per i biancocelesti, lo stesso allenatore ha parlato di “Germe nello spogliatoio” per riferirsi al continuo ripetersi di questa situazione.

A placare gli animi ci ha pensato Claudio Lotito: il numero uno della Lazio ha parlato della posizione del tecnico ex Chelsea e di un simpatico aneddoto che ha sorpreso tutti.

“Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio”, esordisce così il presidente biancoceleste, chiudendo ogni voce di una possibile separazione con il tecnico toscano.

Lo stesso Lotito ha poi raccontato come, per motivare i suoi giocatori a vincere, abbia deciso di pagare in anticipo gli stipendi di ottobre, un fatto che ha ovviamente scatenato l’ilarità del web dopo i ben noti problemi degli scorsi anni.

Sta di fatto che nell’ambiente Lazio servirà trovare una soluzione ai black out avuti in queste stagioni per poter concretamente ambire a qualcosa di importante.