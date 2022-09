Mario Rui, le parole dell’agente lasciano tutti a bocca aperta: “Doveva scappare”

L’agente di Mario Rui rivela un retroscena sul suo assistito, protagonista a sorpresa del formidabile inizio di campionato della squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato alla grande la stagione 2022/23, vincendo cinque delle prime sette partite di campionato e vincendone invece due su due in Champions League.

Una squadra che sembra essere molto quadrata, come dimostrato anche nella sfida che i partenopei hanno vinto contro il Milan, una gara difficile che però il Napoli ha saputo affrontare al meglio e portare a casa anche grazie ai cambi di Spalletti, che con l’inserimento di Simeone è riuscito a tornare il vantaggio dopo il pareggio di Giroud che aveva agguantato il rigore trasformato da Politano.

Uno dei protagonisti inattesi di questa stagione della squadra azzurra è il terzino sinistro Mario Rui, dato come partente dopo l’arrivo dell’uruguagio Matias Oliveira, che è però rimasto e ha sfruttato l’infortunio dell’ex Getafe per sfornare ottime prestazioni convincendo il popolo partenopeo con ben due assist nelle prime sette partite che certificano ad ora il primo posto del Napoli.

Le critiche e il carattere

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese ex Roma, e di altri elementi della rosa partenopea come Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.

Giuffredi sottolinea come Mario Rui sia un giocatore che lui ha molto a cuore, con grande carattere e personalità che vanno ben oltre le sue caratteristiche tecniche: “Mario Rui doveva scappare, invece sta dimostrando le sue doti e si sta facendo amare dei tifosi. È stato più forte delle critiche. E le sue doti sono certificate dalla convocazione in nazionale. Se non avesse avuto questo carattere così grintoso non sarebbe arrivato fin qui”. Un giocatore che Giuffrida segue da quando era in Serie B, arrivando a livelli altissimi: “Lui e Di Lorenzo, un grande capitano, mi incentivano a fare sempre di più anche a livello personale”.

Dopo le tante polemiche sulle sue prestazioni Mario Rui si sta prendendo una grande rivincita. E i tifosi del Napoli sono contenti di ricredersi e di affidare la fascia sinistra ad un giocatore che sta dimostrando di valere il posto da titolare.