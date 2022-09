Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha già rimpiazzato Orietta Berti: ecco chi la sostituirà

Fabio Fazio, dopo il passaggio di Orietta Berti a Mediaset, al Grande Fratello Vip, ha trovato la sostituta della cantante: il grande annuncio.

Lo scorso lunedì, in prima serata su Canale 5, Orietta Berti ha debuttato – in una versione inedita – come opinionista, accanto a Sonia Bruganelli, nel reality Mediaset, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. L’annuncio della cantante, avvenuto qualche tempo fa, ha destato molta sorpresa.

Come in molti sanno, sino alla scorsa stagione televisiva, Orietta Berti è stata una delle grande protagoniste del talk cult di Rai Tre, condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Il suo passaggio a Mediaset – che comprenderebbe anche due serate show su Canale 5 – è stato dunque inaspettato.

Nel corso di una recente intervista è stato chiesto a Orietta Berti proprio di Fabio Fazio. La cantante ha rivelato che il conduttore: “E’ rimasto male”, ma di avergli rivelato il motivo del suo passaggio a Canale 5: “Soldi. Tanti”. La cifra, stando a quanto scritto da Dagospia, sarebbe di 10mila euro a puntata, ovvero – basandoci sulle 50 puntate previste – 500mila euro.

Chi arriva a Che Tempo Che Fa

In un post pubblicato sugli account social ufficiali del programma di Rai Tre, Che Tempo Che Fa, la produzione ha annunciato chi sarà la sostituta di Orietta Berti. Si tratta della produttrice musicale e opinionista tv Mara Maionchi, che qui vediamo in foto con il conduttore Fabio Fazio. Maionchi, questa estate, è stata protagonista dello show Sky – insieme proprio a Orietta Berti e Sandra Milo – Quelle brave ragazze, di cui forse ci sarà anche una seconda stagione. Inoltre, è tornata dietro al banco dei giudici di Italia’s Got Talent, sempre su Sky, mentre condurrà Nudi per la Vita in seconda serata su Rai Due. Maionchi, probabilmente, siederà al famoso tavolo della terza parte di Che Tempo Che Fa, accanto a Fazio, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Alex e Franz.