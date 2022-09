Uomini e Donne, l’affondo di Pinuccia su Tina: la dama tira in ballo Kikò Nalli

Le prime puntate di questa nuova stagione di Uomini e Donne, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, stanno spiazzando il grande pubblico. Ecco cosa sta accadendo.

Pochi giorni fa è iniziata la nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda tutti i giorni su Canale 5 in daytime dalle 14.45 circa. Al centro delle prime puntate, come sempre, l’opinionista Tina Cipollari.

Si ricomincia, come pare, dagli scontri dello scorso anno: Tina Cipollari, nel corso della prima puntata, ha avuto un pesante battibecco con la dama Gemma Galgani, ma non è tutto. L’opinionista, infatti, si è scontrata quest’oggi anche la dama Pinuccia.

In passato tra le due erano volate parole pesanti, tanto che, in più di un’occasione, la dama ha parlato di un possibile addio alla show. Ma cosa è successo questa volta? Scopriamolo insieme.

Lo scontro tra Gemma e Tina

Nel corso della puntata di oggi, Pinuccia e Alessandro hanno raccontato di essere stati ad un concerto insieme: Tina Cipollari ha commentato l’episodio ma la dama, dopo averla ignorata, ha detto: “Le diamo fastidio, ma che male abbiamo fatto perchè non dobbiamo volerci bene, è insopportabile!”. La replica dell’opinionista non si è fatta attendere: “Sei una grande cafona e maleducata!”. Pinuccia ha poi continuato a raccontare il concerto – di Vasco – al quale sono stati: “A me è piaciuto tantissimo, con lui ci siamo divertiti, tante persone sono venute a fotografarci”. Tina a questo punto ha provato a pungere la dama: “Vasco lo avranno proprio ignorato, non sapevano proprio chi fosse!”.

A questo punto Alessandro ha difeso Pinuccia: “Assolutamente non è così, su dieci persone otto erano favorevoli a lei”. La dama ha poi attaccato direttamente Tina Cipollari: “Tu sei educata, un’educazione meravigliosa, ma finiscila, la finisci per favore, che pesante. Sono qui per trovare l’amore, zitta per favore, è solo capace di offendere, quanta pazienza”. E ancora: “Le brucia che lui non è innamorato di lei e dà la colpa a me. Lui è un anno che ti sta spiegando che ti vede come un’amica, è stato chiaro”.

L’affondo della dama

Poi, Pinuccia ha continuato: “Bionda, di matrimonio ne ho fatti 53, tu quanti ne hai fatti? Basta per favore!”.Tina ha risposto: “Non può aggredire perchè le sto dicendo la verità, se non si sa relazionare con il prossimo non è colpa mia!”.

E ancora la dama: “Ce l’hai con me, finiscila, non hai vergogna? Di male non ne ho fatto a nessuno, insopportabile una donna così”. L’opinionista ha rincarato la dose: “Sei una strega, sei stata un rimpiazzo per lui, ti ha portato perchè ha avuto un problema la nipote, sennò tu al concerto manco ci andavi”.