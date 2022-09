Meghan Markle, la lettera a Re Carlo fa infuriare i Reali: perché arriva dopo la morte della Regina

Ci sarebbero delle richieste da parte di Meghan Markle nei confronti del nuovo Re ed un incontro con Carlo III, ecco cosa pretenderebbe la Duchessa a tal proposito.

I funerali della Regina Elisabetta hanno archiviato un periodo lungo ed una fase storica della Gran Bretagna, un Regno durato ben 70 anni ed in cui è accaduto di tutto.

Chiusa tale epoca, ne inizia un’altra con il figlio Carlo, incoronato come nuovo Re e subito alle prese con diverse grane, alcune delle quali relative alla pesante eredità lasciata dalla madre, ma vi sono poi questioni familiari non ancora risolte.

A far discutere è il suo rapporto con i Duchi di Sussex, ma se alla fine con Harry si tratterebbe pur sempre di padre e figlio, più complicata è la situazione riguardante Meghan Markle, specie dopo quanto accaduto di recente.

Gli ultimi fatti accaduti

Durante la cerimonia funebre, la presenza ed ogni mossa da parte dei Duchi sono stati al centro delle attenzioni dei mass media, a partire dal gesto di tenersi la mano, giudicata poco rispettosa dai tradizionalisti, in quanto non ammesso dal protocollo, senza dimenticare i fiori collocati al centro da parte dell’ex attrice, quasi a volersi far notare a tutti i costi.

Inoltre, l’assenza della Markle a Balmoral pare sia stata un’esplicita richiesta fatta dal nuovo Re al figlio, in quanto la Duchessa non sarebbe stata la benvenuta. Quanto avvenuto dalla loro fuga Oltreoceano non sembrano essere state digerite all’interno della Famiglia Reale, anche se di recente vi erano stati degli avvicinamenti e tentativi di risanamento tra le parti.

Cosa chiederebbe l’ex attrice

Per cercare di risolvere la situazione ed avere qualche chiarimento, ci ha pensato la stessa Meghan, e secondo quanto fatto trapelare da Neil Sean sul proprio canale YouTube, la diretta interessata avrebbe inviato una lettera a Carlo con delle richieste ben precise.

All’interno della lettera vi sarebbero delle spiegazioni su quanto sta accadendo, ma in particolare Meghan Markle vorrebbe chiarirsi di presenza con Re Carlo III, con la chiara intenzione di avere incontrarsi con il suocero in data e luogo ben specifici. Chissà se mai questo incontro avverrà e se le parti in causa avranno modo di riconciliarsi.