Ilary Blasi rompe il silenzio con una foto: “Il mio nuovo migliore amico” | Social impazziti

Ilary Blasi è tornata sui social dopo le polemiche dei giorni scorsi postato una serie di stories che hanno incuriosito il grande pubblico: ecco cosa è successo.

Non diminuisce il clamore mediatico destato dalla parole di Francesco Totti. L’ex capitano, alcuni giorni fa, ha rilasciato un’intervista al vetriolo a Aldo Cazzullo, sulla colonne de Il Corriere della Sera. Accuse gravissime sono state mosse nei confronti di Ilary Blasi.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi è stata accusata di tradimento, ma Francesco Totti ha anche rivelato che la conduttrice avrebbe – il condizionale è d’obbligo – sottratto dei rolex di valore dell’ex capitano dalla cassetta di sicurezza detenuta da entrambi.

La riposta dei legali della conduttrice è stata immediata ma, come ha raccontato Il Messaggero, le parti starebbero certando di venirsi incontro, almeno per evitare in futuro discutibili interviste come quella dell’ex numero dieci della Nazionale e della Roma.

Ilary Blasi sui social

Sin dall’annuncio della separazione, avvenuto mesi fa, si è notato un cambio di passo nella comunicazione, soprattutto social, di Ilary Blasi. Mentre Francesco Totti ha preferito mantenere un basso profilo – sino all’intervista con il Corsera, si intende – la conduttrice Mediaset ha iniziato a pubblicare e postare più spesso. Secondo i rumors, Ilary Blasi non vorrebbe dare ai suoi fan l’impressione di una “moglie tradita”. La presentatrice ha mostrato le sue vacanze e, qualche ora fa, ha anche postato uno scatto che ha incuriosito molto il grande pubblico.

Ilary Blasi si è recato presso una clinica beauty molto nota nella Capitale e, in queste foto, ha mostrato anche il suo nuovo “migliore amico”. Rispetto al passato, sembra che Ilary Blasi voglia rivoluzionare il suo look: una frecciata al suo ex marito? Di certo, questi cambiamenti, arrivano proprio mentre spuntano le foto di Francesco Totti con la bellissima Noemi Bocchi.

Cosa accadrà nella prossime settimane

Nei prossimi giorni i legali di Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno: stando alle indiscrezioni, l’obiettivo sarebbe evitare una lunga e pesante diatriba in tribunale. Ma, a quanto pare, l’accordo tra le parti sarebbe ancora lontano. Al momento, Ilary, Chanel, Cristian e Isabel, vivrebbero nella casa dell’Eur.

Non è chiaro dove si sia trasferito Francesco Totti. Ad ogni modo, sul tavolo delle trattative, diversi immobili, ma anche azioni e quote societarie. Un vero e proprio impero.