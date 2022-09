Crollo Globe Theatre, 15 ragazzi evacuati e soccorsi: vigili del fuoco sul posto

Quattro squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo all’interno d Villa Borghese, a Roma, a causa di un crollo strutturale del Globe Theatre. Sono una decina i ragazzi rimasti coinvolti, soccorsi dai Vigili del fuoco e fatti evacuare.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il Comandante Provinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Sono 15 gli studenti tra i 16 e i 17 anni coinvolti nel crollo di una scalinata in legno al Globe Theatre. Sei di questi sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate. Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo.

“Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli”. Sono le parole dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio. “Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi”. Ha aggiunto l’Assessore Alessio D’Amato.

I feriti si stanno trasportando, oltre che all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli, anche al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I.