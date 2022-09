GF Vip 7, Attilio Romita protagonista di uno scatenato strip-tease [VIDEO]

Il Grande Fratello Vip è iniziato ed i vipponi stanno dando già il massimo. Proprio nelle ultime ore sta facendo discutere il video che vede protagonista il giornalista Attilio Romita che ha fatto uno strip-tease che ha lasciato i telespettatori di stucco. Le immagini hanno fatto il giro della rete, ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vio, il giornalista Attilio Romita improvvisa uno strip- tease

La nuova squadra di vipponi sta già dando il massimo. In queste ultime ore, il protagonista assoluto è il giornalista Attilio Romita che dapprima ha vuotato il sacco, spiegando cosa pensa di Giucas Casella e perchè alcuni sui atteggiamenti non gli sono piaciuti. Romita ha detto: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

Il giornalista è stato protagonista di un insolito strip-tease per Patrizia Rossetti. Le immagini mostrano il giornalista mentre si vuole davanti alla sua collega vippona. Il siparietto ha divertito il gruppo che ha iniziato ad applaudire ad a cantare “Sex Bomb”. Qualcuno gli intona un “bravo”.

AIUTO RAGA È PARTITO ATTILIO VOLO ALTISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/vDlam2QRA7 — trashtvstellare (@tvstellare) September 21, 2022

Grande Fratello Vip, il giornalista dice la sua famiglia reale, le sue parole sollevano polemiche

Poi, Attilio abbraccia Patrizia divertito. In casa è scoppiata l’ilarità, un momento che è piaciuto tanto anche al popolo dei social che ha apprezzato la scenetta del giornalista. Ma non è stato l’unico evento che lo ha vista protagonista.

Il giornalista ha anche detto cosa pensa della Famiglia Reale: “Non ce la faccio a provare questo amore per i reali. Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…