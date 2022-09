Manuel Vallicella, il messaggio del programma Uomini e Donne a fine puntata

La notizia della morte ha sconvolto chi lo conosceva, Manuel Vallicella è stato trovato senza vita, Maria De Filippi lo ha voluto ricordare con un messaggio straziante nel programma in cui aveva avuto modo di farsi conoscere.

Il suo esordio televisivo avvenne infatti ad Uomini e Donne nel 2016, quando arrivò al dating come corteggiatore di Ludovica Valli, ma alla fine la tronista fece altre scelte e lui decise di abbandonare la trasmissione.

Aveva invece colpito per i suoi modi di fare la conduttrice Maria De Filippi, la quale sembrava decisa a confermarlo per la successiva stagione, ma cambiandogli ruolo in tronista.

Alla fine, Manuel Vallicella decise di lasciare il programma in modo definitivo e dedicarsi alle attività di cui si stava occupando prima di partecipare alla trasmissione di Canale 5, vale a dire il deejay ed il tatuatore, ma nel 2019 arrivò per lui una brutta notizia, l’improvvisa morte della madre.

Cosa gli era accaduto

Era molto legato alla madre e la sua morte lo scosse, come dimostrato dai social erano molti i ricordi condivisi con lei, ed in uno dei suoi ultimi post per il 35esimo compleanno, non era mancato il riferimento nei suoi confronti.

Dal lutto non si è mai ripreso Manuel Vallicella, e nelle ultime ore è arrivato l’annuncio da parte del suo collega ed amico Enrico Ciriaci al sito Biccy, dove ha dato la notizia della sua prematura morte, in quanto si sarebbe tolto la vita. Anche se dinamiche e motivazioni su quanto è accaduto saranno valutate nei prossimi giorni da chi sta indagando sul fatto.

Come è stato ricordato

Tale notizia ha fatto il giro del web, e sull’ex corteggiatore sono intervenuti diversi protagonisti di Uomini e Donne, compresa la conduttrice Maria De Filippi, la quale ha evidenziato i vari messaggi arrivati al tatuatore.

Alla fine della puntata trasmessa il 21 settembre, la conduttrice ha dedicato un video in cui veniva ritratto Manuel Vallicella con il sorriso, in ricordo dei momenti felici attraversati da lui durante la sua esperienza nel dating, e tali immagini struggenti sono state accompagnate dalle note di una canzone di Tiziano Ferro, provocando ulteriore commozione a coloro i quali avevano avuto modo di apprezzarlo.