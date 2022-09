Aurora Ramazzotti, l’annuncio della gravidanza è tutto da ridire: la reazione di Michelle [VIDEO]

L’annuncio di Aurora Ramazzotti, fatto in maniera gioiosa e divertente, della sua gravidanza infiamma i social: e arrivano le parole di Michelle Hunziker.

Lei è una delle conduttrici, influencer e personaggio tv più amate della nuova generazione, figlia dell’ex coppia d’oro del mondo dello spettacolo nostrano, ovvero Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Stiamo parlando chiaramente di Aurora Ramazzotti che, nelle ultime settimane, è finita nel mirino dei riflettori del mondo gossip dopo la pubblicazione della notizia della sua gravidanza da parte di Chi. Notizia che, sino ad oggi, non era mai stata commentato.

Lo stesso direttore del settimanale, Alfonso Signorini, nel corso di una successiva intervista, ha dichiarato di essersi pentito di aver pubblicato la notizia: “Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese”.

L’annuncio di Aurora Ramazzotti

In un video pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta 2,4milioni di followers – Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua gravidanza, dopo settimane di rumors. Con la sua solita ironia, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha pubblicato un video divertente dove ripercorre tutte le volte in cui è si è rumoreggiato negli anni di una sua gravidanza. La location è sempre la stessa, la stanza di Aurora: il primo trafiletto della notizia è datato 2016 e si sente la voce di nonna Ineke – mamma di Michelle – chiedere: “Auri, sei incinta?”, risposta: “No nonna!”. Passiamo al dicembre 2017 e la voce che sentiamo è di Jonathan Kashanian che chiede della gravidanza all’influencer: “No, non sono incinta!”.

Passiamo al 2018, qui Aurora Ramazzotti punge il direttore di Chi: “Auri mai sei incinta?”, risposta: “Chiedi a Signorini!”. Nel 2019, altro annuncio sui giornali, anche qui sbagliato di una gravidanza – qui si sente la voce di Michelle Hunziker – mentre per gli articoli del 2020 si sente la voce di Tommaso Zorzi. E arriviamo al 23 settembre, quando a chiedere della gravidanza è il suo compagno, Goffredo Cenza e con la divertente risposta di Aurora Ramazzotti. L’influencer, ha poi scritto in didascalia: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. Michelle Hunziker ha commentato: “Finalmente nonna! Vi amo”.

Il compagno di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti da diversi anni vive una bellissima storia d’amore con Goffredo Cerza, manager che lavora da anni a Londra. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, nei mesi scorsi, ha annunciato di aver acquistato un nuovo appartamento nel cuore di Milano.

La coppia dunque si trasferirà a breve. Stando ai rumors, la notizia della gravidanza di Aurora sarebbe trapelata “a causa” di mamma Michelle e papà Eros. I due, emozionatissimi, avrebbero raccontato tutto agli amici più intimi.