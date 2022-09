Milano, incidente tra Ferrari e auto della polizia: quattro feriti [VIDEO]

Incidente a Milano. L’auto dei vigili urta una Ferrari e una moto durante un inseguimento. L’auto dei vigili si ribalta: sono quattro i feriti.

Ci troviamo nel cuore di Milano, in piazza Oberdan, zona Porta Venezia. È da poco passato mezzogiorno e l’auto dei vigili sta inseguendo un’Audi, che non si era fermata all’alt. E proprio in questo frangente, l’auto delle forze dell’ordine si scontra con una Ferrari e con una moto. Lo scontro provoca il ribaltamento dell’auto dei vigili sul marciapiedi.

La mattinata di venerdì 23 settembre è stata davvero rocambolesca e l’incidente , che ha provocato il ribaltamento dell’auto dei vigili e ben 4 feriti, avvenuto in un incrocio nel pieno centro di Milano, ha avuto conseguenze importanti anche sulla viabilità. L’incrocio è rimasto, infatti, bloccato e questo ha avuto un impatto notevole sul traffico, in una città, che come sappiamo, ha tempi davvero veloci e ritmi frenetici.

Secondo quella che è una prima ricostruzione dei fatti, l’auto della polizia locale era intenta, con sirene e lampeggianti attivi, nell’inseguimento di un’Audi che non aveva rispettato una precedenza e che, per di più, non si era nemmeno fermata all’alt intimato dagli agenti.

L’auto dei vigili, mentre era nei pressi di Porta Venezia, ha impattato con una Ferrari, che nel mentre stava attraversando l’incrocio in questione. L’impatto dello scontro tra le due auto è stato talmente violento da provocare il ribaltamento della pattuglia. Quest’ultima, inoltre, essendo ormai totalmente fuori controllo, ha travolto anche una moto per poi fermarsi sul marciapiedi. Sono stati anche divelti alcuni cartelli stradali.

Lo scontro tra l’auto della polizia locale e la Ferrari ha provocato ben 4 feriti. Ad aver subito le conseguenze più gravi è stato il motociclista travolto casualmente dalla pattuglia dopo lo scontro. L’uomo di 33 anni stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Anche i due agenti della polizia locale, che erano a bordo della pattuglia, sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le loro condizioni non sono gravi.

Insomma, una vera e propria scena da film d’azione, con tanto di incidente rocambolesco nel bel mezzo della città. Fortunatamente i quattro feriti non sono in condizioni gravi.