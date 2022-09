Zaniolo e Zaccagni sulla lista nera: Mancini non gliela fa passare liscia

Dietro l’esclusione di Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni dai convocati per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini c’è un retroscena clamoroso.

Durante questa pausa nazionali l’Italia di Roberto Mancini se la vedrà con l’Inghilterra di Gareth Southgate e con l’Ungheria di Marco Rossi per le gare del Gruppo C di Nations League.

Gli azzurri sono al terzo posto del gruppo con 5 punti, dietro all’Ungheria prima a 7 punti e alla Germania seconda a 6 punti. Ultima invece l’Inghilterra che di punti ne ha raccolti solamente 2.

Ciò che ha stupito in preparazione di queste due partite è stata l’assenza di due giocatori potenzialmente molto importanti per l’attacco azzurro. Stiamo parlando di Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo, due perni di Lazio e Roma che sono stati però lasciati a casa dal tecnico jesino.

Un’assenza che sembra essere più una punizione che una scelta tecnica, dato che l’ex tecnico di Manchester City e Inter ha convocato giocatori come Gabbiadini, Cancellieri, Gnonto, Zerbin e Grifo, che pur avendo meritato la convocazione sono attualmente di un livello più basso rispetto ai due grandi esclusi.

Pugno duro di Mancini

La punizione per Zaniolo e Zaccagni non ha nulla a che vedere con i loro intrecci personali e con la loro storia con Chiara Nasti, bensì sembra essere dovuta ad alcuni gesti che a Mancini non sono piaciuti.

Per quanto riguarda il romanista, sembra essere stato punito a seguito dei cori ingiuriosi contro la Lazio intonati durante i festeggiamenti per la UEFA Conference League vinta dalla Roma contro il Feyenoord lo scorso anno e decisa proprio dal classe ’99, per cui la procura federale ha anche aperto un’indagine per violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva.

Per Zaccagni la situazione è ben diversa, e ciò che ha fatto infuriare Mancini è stato l’atteggiamento avuto durante l’ultima convocazione, quando l’ex Hellas Verona era alle prese con un lieve infortunio che l’hanno spinto ad abbandonare precocemente il ritiro azzurro nonostante le diagnosi positive dei medici della Nazionale. Per lo stesso motivo è stato escluso anche il suo compagno biancoceleste Manuel Lazzari.

Sulla questione Zaccagni è intervenuto anche il capitano della Lazio e suo compagno anche di Nazionale Ciro Immobile, che ha commentato così l’accaduto: “Il mister ha fatto delle scelte, non so se sono correlate a quanto accaduto a giugno. Zaccagni mi aveva detto del problema fisico. C’è stata un po’ di polemica ma pensare che qualcuno voglia fuggire da Coverciano mi sembra una follia”.