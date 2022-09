Cassano durissimo contro De Zerbi, le sue parole spiazzano tutti: arriva la critica che nessuno si aspettava

Antonio Cassano ci va giù pesante con Roberto De Zerbi, le sue parole spiazzano tutti: ecco la durissima critica che nessuno si aspettava.

L’opinionista della BoboTV non usa mezzi termine per commentare la scelta del’ tecnico ex Sassuolo di approdare al Brighton, le sue parole sono molto pesanti: ecco la critica che nessuno si aspettava.

La realtà della BoboTV continua ad assumere un’importanza sempre maggiore nel panorama del giornalismo calcistico italiano.

Lele Adani, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola stanno iniziando ad essere tra gli opinionisti più ascoltati e rispettati in Italia e il crescente pubblico presente su Twitch lo dimostra.

I quattro ex giocatori, oltre che per i loro commenti sui fatti prettamente di campo, stanno acquisendo credibilità anche grazie alle loro opinioni sul calciomercato.

Sebbene nello spazio BoboTV non ci sia un vero e proprio esperto del settore, i legami che i protagonisti hanno con gli addetti ai lavori del mondo del calcio li rendono estremamente credibili nei loro scoop.

E’ il caso di Roberto De Zerbi.

L’ex allenatore di Sassuolo e Benevento ha da tempo terminato la propria sfortunata avventura in Ucraina con lo Shakthar ed è pronto a iniziare il suo nuovo incarico alla guida del Brighton in Premier League.

Proprio Bobo Vieri ed i suoi colleghi avevano parlato nelle ultime settimane della questione riguardante il tecnico italiano e, dopo l’ufficilità, a dare un suo parere è stato Antonio Cassano.

Il barese è risultato però sorprendentemente critico verso l’amico: ecco cos’ha detto.

Cassano non ci sta e critica l’approdo in Inghilterra di De Zerbi: le sue parole fanno scalpore

Roberto De Zerbi riparte dunque dalla Premier League e dall’interessante realtà del Brighton, squadra che, grazie all’ormai ex tecnico Graham Potter, ha notevolemtne migliorato le proprie ambizioni.

L’ex tecnico del Sassuolo condivide con il collega britannico la voglia di bel gioco e di calcio offensivo, fattore questo che può indubbiamente aiutare nell’inserimento in questa nuova esperienza.

A chi però la scelta fatta da De Zerbi proprio non è piaciuta è Antonio Cassano: le sue parole alla BoboTV lasciano poco spazio all’interpretazione.

“Fossi stato io non avrei accettato e avrei aspettato”, questo il riassunto a grandi linee del discorso impostato dall’opinionista riguardo l’approdo al Brighton del mister nato a Brescia.

L’idea portata avanti dall’ex fantasista della Nazionale è che De Zerbi avrebbe dovuto aspettare, questo poichè, secondo lui, a breve una panchina tra Inter e Juve potrebbe saltare e l’ex Shakthar sarebbe stata la prima scelta inevitabile.

Un discorso comprensibile quello impostato da Cassano il quale, in ogni caso, ha già avuto modo di mostrare anche sostegno verso il neo tecnico del Brighton, saranno i risultati e il tempo a dire chi dei due avrà ragione.