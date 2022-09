Battesimo in nazionale, il video del calciatore azzurro a sorpresa diventa virale

Il video del battesimo di un neo convocato per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini fa il giro del web e diventa virale.

Non sono mancate le sorprese tra i convocati di Roberto Mancini per le due partite di Nations League che aspettano gli azzurri durante questa pausa nazionale.

Oltre alle clamorose assenze di giocatori del calibro di Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni, entrambi esclusi probabilmente per motivi disciplinari più che tecnici, ci sono anche tre prime convocazioni, quella del portiere della Lazio Ivan Provedel, per il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario e per il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi.

I due portieri si sono garantiti la convocazione grazie alle loro grandissime prestazioni a difesa delle porte delle proprio rispettive squadre, Spezia e Lazio per Provedel, Empoli per Vicario, uno dei migliori portieri in Serie A per quanto riguarda la scorsa stagione.

Il terzino scuola Benevento ed Hellas Verona ha iniziato il campionato in maniera incredibile, dimostrandosi a tutti gli effetti uno degli uomini in più per la Salernitana di Davide Nicola, trovando il suo primo gol in Serie A contro l’Empoli e fornendo anche un assist meraviglioso all’Allianz Stadium per il gol di Candreva del momentaneo vantaggio della Salernitana sulla Juventus. Convocazioni sicuramente strameritate per tutti e tre i nuovi azzurri, che magari potranno avere anche la possibilità di esordire nelle due sfide contro Inghilterra ed Ungheria.

Una voce splendida

Come di consueto per i nuovi arrivati c’è stato il rito di iniziazione con un canto in piedi su una sedia davanti a tutti i compagni di nazionale. Particolare risonanza ha avuto il video di Pasquale Mazzocchi, che con una prestazione da brividi ha cantato il brano Vient di Sal da Vinci. Un video che ha fatto il giro del web per la bellissima voce che ha esibito il terzino napoletano in forza alla squadra granata.

Grandissima l’emozione per l’ex Venezia, che ha commentato in questo modo la sua prima storica convocazione: “Sono felicissimo di essere in Nazionale, per me è un’esperienza incredibile. Ripenso al mio percorso, vengo da Barra, un quartiere molto difficile di Napoli dove chiunque ha problemi a vivere e trovare lavoro. Sono tre giorni che i miei genitori piangono per questa chiamata, ancora non riescono a crederci”.