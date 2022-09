Separazione Totti-Blasi, spuntano nuovi e sconcertanti retroscena legati ad una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso tutto il mondo mediatico interessato al gossip.

Anche le storie d’amore più belle finiscono. Questo in qualsiasi ambito e mondo, sportivo e non. Le eccezioni di certo non mancano, come testimoniato, nel settore calcistico, da meravigliose relazioni d’amore quasi inimitabili come quelle di Daniele De Rossi o Alessandro Del Piero, giusto per fare qualche esempio. Paradigmi di un calcio che non esiste più, non in pochi compiangono figure come quelle appena citate, emblemi della consapevolezza che esista ben altro oltre il cinismo e la grettezza economica.

Nella tassonomia di innamorati non legati unicamente al denaro figura certamente, e anche con un certo spicco, Francesco Totti, una delle ultime bandiere vantate dalla Serie A e, più in generale, da un mondo in lato senso che sembra aver perso completamente di vista certi valori. Andando però alla questione extracalcistica che tanto sta appassionando una determinata fetta di popolo italiano, giungono proprio sull’ex capitano della Roma dei clamorosi retroscena, legati come al solito al divorzio dalla decennale e non più amata moglie di un tempo, Ilary Blasi.

Divorzio Totti-Blasi, spunta l’ennesima bomba di Dagospia

Il canovaccio della storia è ormai noto a tutti e da tempo. A partire dalle prime indiscrezioni di Dagospia a inizio primavera, prontamente smentite, su Instagram prima e in televisione poi, dai diretti interessati. In realtà, come si comprenderà poi, le prime crisi erano già iniziate da tempo ma si trattava quella di una mossa scelta da entrambi per preservare i beni dei tre figli. Il proseguimento è fatto poi di Rolex sottratti, borse nascoste e tanti altri piccolo litigi successivi però al cuore della situazione.

L’annuncio cioè da parte di entrambi di una separazione che ha seminato sgomento e incredulità in quei tanti che vedessero in Ilary e Francesco uno degli ultimi baluardi di un amore nel quale credono sempre meno persone. Dopo le tante voci che abbiano toccato l’amante di lei e la ormai non meno famosa Noemi Bocchi, è giunto in questi giorni l’ennesimo aggiornamento bomba. A lanciarla il direttore della solita Dagospia, Roberto D’Agostino.

Ospite presso la nota trasmissione di Massimo Giletti, “Non è l’Arena”, il suddetto ha infatti lasciato intendere come il noto anelito di Totti ad avere un quarto figlio potrebbe essere assecondato proprio dalla nuova compagna di vita. “Noemi è la donna con la quale farà il quarto figlio. Sono molte le voci che lei sia incinta“.