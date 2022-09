Dybala ci va giù pesante con la Juventus: le sue parole fanno il giro del mondo

Paulo Dybala è tornato a parlare della sua rinascita alla Roma dopo le ultime brutte stagioni alla Juventus: l’attacco ai bianconeri è molto duro e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Josè Mourinho lo ha voluto a tutti i costi nella sua squadra e in questo inizio di stagione la Joya lo sta ricompensando con grandi prestazioni e gol decisivi.

Non sono tempi facili per la Juventus che sta vivendo molto probabilmente il momento più difficile da tanti anni a questa parte. Nonostante un mercato da protagonista, che ha visto arrivare a Torino giocatori di caratura internazionale come Paredes e Di Maria, la squadra ha avuto un avvio di stagione disastroso sia in Serie A che in Champions League.

Sul banco degli imputati sono finiti tutti: giocatori, dirigenza ma soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina bianconera nella scorsa stagione dopo l’esonero di Pirlo, ha ormai tutta la tifoseria bianconera contro. Quasi tutti vorrebbero un suo esonero immediato, ma il ricco contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025 sta bloccando la società. Nel frattempo però le critiche abbondano e quello che fa più scalpore e che queste arrivino in particolar modo dai suoi ex giocatori.

Dopo gli attacchi di De Ligt e Zakaria, solo per citare quelli più recenti, sono arrivate anche le parole di Paulo Dybala dal ritiro dell’Argentina. Al termine della scorsa stagione la Joya ha interrotto dopo sette stagioni la sua avventura alla Juventus accettando la proposta della Roma di Mourinho. Nonostante qualche mese di silenzio, il numero 21 giallorosso è tornato a parlare della sua esperienza in bianconero: ecco cosa ha detto.

La rinascita alla Roma e quella stoccata ad Allegri: la Joya senza peli sulla lingua

Dal ritiro dell’Albiceleste negli Stati Uniti Dybala, intervistato da ESPN Argentina, ha raccontato la sua decisione di trasferirsi alla Roma la scorsa estate: “Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Essere protagonista in una squadra così mi aiuta tanto. L’accoglienza dei tifosi? Non mi era mai capitato. Il tifoso della Roma è simile a quello argentino per quanto riguarda la passione: l’ambiente Juve è diverso“.

Una stoccata molto pesante che non è passata inosservata e ha fatto risentire molti tifosi bianconeri. Non si può però negare come Dybala abbia dimostrato in questo inizio di stagione di essere un giocatore rinato: sono già 3 gol e 2 assist in sei partite di Serie A, che stanno a testimoniare l’importanza dell’argentino all’interno della squadra giallorossa.

Dybala ha poi concluso elogiando il suo attuale allenatore: “Lavorare con lui è facile. Con lui parlo di tutto, conosce tutti i giocatori, da quelli di elite alla terza categoria. Di Mourinho mi ha sorpreso l’umiltà che ha, tratta tutti allo stesso modo”. Parole che sanno di frecciata al suo ex tecnico, Massimiliano Allegri, sempre più in difficoltà con la sua squadra.