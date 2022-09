Elezioni 2022, secondo aggiornamento delle 19: affluenza al 51%

Elezioni 2022, ecco i dati del secondo aggiornamento delle 19: l’affluenza registrata nelle ultime ore è stata del 51%.

Mancano ancora due ore alla chiusura dei seggi elettorali. Fissato per le 23, infatti, il tempo massimo entro il quale i cittadini potranno esprimere la loro preferenza di voto per il rinnovo della Camera.

Come riportato dal sito del ministero dell’Interno, alle ore 19:oo l’affluenza ha superato il 50%. Attualmente ha votato il 51,16% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Nel 2018, in occasione della precedente tornata elettorale, allo stesso orario si era recato alle urne il 58,40% dei cittadini aventi diritto. Si ricorda, invece, che alle ore 12 di oggi l’affluenza è stata del 19,21% (7.904 comuni su 7.904). E ancora, sempre nella precedente tornata elettorale del 2018, alla stessa ora l’affluenza alle urne era stata del 19,43%.

Affluenza regione per regione

Con un’affluenza che alle 19 si attesta al 51,16%, ovvero 7,24 punti in meno rispetto alle elezioni del 2018, il primo ad andare a votare questa mattina è stato Sergio Mattarella. Nella Capitale, alle ore 19 si è presentato il 54,15% dei cittadini aventi diritto. Nel 2018, sempre allo stesso orario, l’affluenza a Roma era stata del 56,24%. Rimanendo nel Lazio, questa l’affluenza delle altre province:

Frosinone, ore 19 affluenza del 53,02% – nel 2018 era stata del 57,84%;

Viterbo, ore 19 affluenza del 55,90% – nel 2018 era stata del 60%;

Latina, l’affluenza è stata del 53,64% – nel 2018 era stata del 56,36%

Rieti, l’affluenza è stata del 54,29% – nel 2018 era stata del 53,71%.

Ecco nello specifico, invece, i dati regione per regione forniti direttamente dal sito del ministero dell’Interno.

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 ITALIA 7.904 su 7.904 19,21 51,16 58,40 ABRUZZO 305 su 305 17,16 51,38 61,28 BASILICATA 131 su 131 13,86 41,27 53,13 CALABRIA 404 su 404 12,84 36,92 49,64 CAMPANIA 550 su 550 12,44 38,72 52,57 EMILIA-ROMAGNA 330 su 330 23,46 59,76 65,98 FRIULI-VENEZIA GIULIA 215 su 215 21,68 56,23 62,44 LAZIO 378 su 378 20,83 53,42 55,47 LIGURIA 234 su 234 21,89 53,45 61,05 LOMBARDIA 1.506 su 1.506 22,42 58,35 62,27 MARCHE 225 su 225 20,15 55,69 62,16 MOLISE 136 su 136 13,00 44,04 56,46 PIEMONTE 1.181 su 1.181 20,47 53,61 61,85 PUGLIA 257 su 257 16,80 42,58 53,66 SARDEGNA 377 su 377 15,58 40,97 52,48 SICILIA 391 su 391 14,77 41,90 47,06 TOSCANA 273 su 273 22,31 58,07 63,87 TRENTINO-ALTO ADIGE 282 su 282 18,93 52,55 60,52 UMBRIA 92 su 92 20,09 56,07 64,77 VALLE D’AOSTA 74 su 74 19,92 48,76 59,02 VENETO 563 su 563 22,13 57,60 64,60

Per quanto riguarda il caso della Sicilia, alle ore 19 affluenza è stata del 41,9%. Un dato, questo, in netto calo rispetto alle elezioni avvenute nel 2018, visto che sempre tenendo in considerazione lo stesso orario, si era recato alle urne il 47,06% degli aventi diritto. In Sicilia, però, oggi si vota anche per le regionali. In questo caso, l’affluenza comunicata alle ore 19 sarebbe stata del 35,44%. Nella scorsa tornata elettorale, avvenuta cinque anni fa, era stata del 36,44%. Il fatto che di due dati relativi all’affluenza differiscano l’un l’altro, si ricorda, è perché per quanto riguarda le elezioni di Camera e Senato ad essere conteggiati sono anche i voti degli italiani residenti all’estero.