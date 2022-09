Verissimo, Pio e Amedeo, Toffanin travolta dalle battute su Pier Silvio Berlusconi: “Lui paga…”

Silvia Toffanin è stata “vittima” delle pungenti battute di Pio e Amedeo. Il duo foggiano ha punzecchiato ironicamente la conduttrice, “puntando” il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi. Ma come ha reagito la padrona di casa di Verissimo?

Verissimo, Pio e Amedeo scatenati con Silvia e Berlusconi, ecco cosa è accaduto

Nella puntata di Verissimo andata in onda Sabato 24 settembre, Silvia Toffanin ha ospitato anche Pio e Amedeo. I due torneranno con il loro show Emigratis, in onda in prima serata su Canale 5 e c’è già trepidante attesa tra i telespettatori. D’Antini e Grieco si sono raccontati, ma non hanno potuto esimersi dal dare libero sfogo alla loro innata ironia, punzecchiando anche la timoniera del programma, Silvia Toffanin.

Il duo comico le ha lanciato delle ironiche stilettate, prendendo il causa anche il compagno Pier Silvio Berlusconi che è ai vertici di Mediaset. Nel raccontare degli anni della gavetta, Pio e Amedeo hanno punzecchiato la padrona di casa che, però non si è lasciata minimamente sfiorare dalle loro battute, ridendo di buon gusto.

Pio e Amedeo e le prese in giro alla Toffanin, le parole die comici fanno il giro della rete

Pio e Amedeo hanno svelato un aneddoto del loro passato, di quando ai loro esordi si presentarono a Le Iene,. “Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensai”- ha detto Amedeo, poi ha aggiunto: “Mi paga tuo marito (Berlusconi e Toffanin non si sono mai sposati, ndr)” precisa Pio: “Leva i soldi a te per darli a me, incredibile”. Silvia si è allora lasciata andare ad una calorosa risata.

Poi è arrivata la stoccata ai personaggi noti che spesso si lamentano per lo stress che vivono a causa delle loro vite frenetiche. “Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo “stress”. Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c’è lo stress…”- ha detto Amedeo, la Toffanin commentando le sue parole ha risposto: “Hai ragione”. La loro intervista è piaciuta tantissimo al pubblico da casa che si riversato sui social per complimentarsi per la grande simpatia e l’umiltà dimostrata.