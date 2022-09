Ecco i “Vip” eletti in Parlamento: Fascina, Dalla Chiesa, Lotito e Cucchi

Arrivano i risultati definitivi dei collegi uninominali dove il Centrodestra, anche qui il Centrodestra si è opposto nettamente sugli avversari in quasi tutti i collegi. Tra gli eletti ci sono diversi “volti famosi” meno legati direttamente al mondo della politica, tra cui presidenti di società di calcio, personaggi televisivi o attivisti per i diritti. Vediamone alcuni.

MARTA FASCINA

Il suo è il nome che ha fatto più scalpore, non solo per il suo “matrimonio” con Silvio Berlusconi con il quale ha 55 anni di differenza, ma anche perché è stata eletta nel collegio di Marsala in Sicilia, regione nella quale ha candidamente affermato di non essere mai stata se non da bambina. Nonostante ciò ha vinto con il 36% delle preferenze sulla grillina Vita Martinciglio ferma al 27% e su Antonio Ferrante, segretario siciliano del Pd, al 17%. Per il consiglio comunale di Portici, sua città natale, aveva preso 58 preferenze.

CLAUDIO LOTITO

Il controverso presidente della Lazio, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, indagini e squalifiche sportive, è diventato senatore nel collegio Molise per il Centrodestra. Ha raggiunto il 43% delle preferenze imponendosi sul grillino Ottavio Balducci del M5S e sulla dem Rossella Gianfagna, dopo diverse candidature andate a vuoto. “Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici – ha detto Lotito – che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale“.

RITA DALLA CHIESA

La conduttrice televisiva, figlia del generale Carlo Dalla Chiesa ed ex-moglie di Fabrizio Frizzi, ha abbandonato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in quanto sicura della vittoria elettorale. Si è imposta in Puglia sull’ex-sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio con il 40% dei voti. “Non sono stata catapultata in Puglia – ha dichiarato relativamente alle polemiche sulla sua candidatura -. La conosco benissimo, palmo a palmo, da tanti anni. Ci ho anche lavorato, poi qui si sono conosciuti mia madre e mio padre: le origini della mia famiglia nascono proprio a Bari, dalla caserma dei carabinieri sul lungomare“.

ILARIA CUCCHI

Sorella di Stefano Cucchi, il ragazzo massacrato dai carabinieri e per il quale è stato fatto un lungo e complesso processo, è stata eletta nel collegio di Firenze per il Centrosinistra. “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi – ha dichiarato -. La mia storia è partita il 22 ottobre 2009. Siamo partiti da lì, con Fabio Anselmo, e insieme a lui abbiamo cambiato il corso degli eventi nel ‘nostro processo’. Non dimentico chi sono e da dove vengo. Mi sento di fare una promessa a coloro che mi hanno votata. Non vi deluderò“.