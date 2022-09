Silvia Provvedi a Verissimo, le parole sul compagno in carcere: “Così costruisce un legame con nostra figlia”

Le Donatella ospiti di Silvia Toffanin: il racconto dell’addio e al padre e la riflessione sul caso “Malefix”.

Tra gli ospiti che hanno fatto un salto nel salotto di Silvia Toffanin nella scorsa puntata del 25 settembre c’è un duo molto particolare: le Donatella. Concorrenti della sesta edizione di “X Factor”, vincitrici della decima edizione de “L’Isola dei Famosi” e poi protagoniste della terza edizione del “Grande Fratello Vip”, Silvia e Giulia Provvedi sono ormai due volti noti del piccolo schermo.

La loro partecipazione a “Verissimo” è stata l’occasione per condividere con il pubblico le difficoltà che si sono ritrovate a dover affrontare e che ancora oggi accompagnano le loro vite. Le due gemelle, infatti, pochi giorni fa hanno visto il padre lasciarle improvvisamente a causa di un infarto. Un racconto doloroso e commovente, che ha suscitato forti emozioni in studio.

Alle lacrime per la scomparsa del genitore si sono poi aggiunte quelle per Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, attualmente in carcere con l’accusa di essere il rappresentante dell’omonimo clan di ‘ndrangheta a Milano.

Il racconto di Silvia Provvedi a “Verissimo”

La condanna del figlio illegittimo del boss “Don Paolino”, detto “Malefix”, a 12 anni e 8 mesi di carcere si inserisce tra le oltre 50 del processo denominato “Epicentro” contro la cosca De Stefano. L’arresto è arrivato proprio pochi giorni dopo la nascita della figlia Nicole, avuta insieme a Silvia Provvedi. E proprio delle difficoltà di un complicato rapporto padre-figlia a distanza ha voluto parlare la cantante del popolare duo. Complicato eppure semplice al tempo stesso: “Lui ha un legame unico e inspiegabile con Nicole, anche se ha passato poco tempo assieme a lei”, ha raccontato l’artista.

Silvia Provvedi parla del rapporto tra la figlia Nicole e Giorgio De Stefano

Al momento, Giorgio De Stefano e la piccola Nicole hanno poche occasioni per vedersi dal vivo, soltanto durante le visite concesse in carcere. Un tempo che si è ridotto a zero in piena pandemia da Covid-19, quando per mesi sono stati sospesi i colloqui tra detenuti e familiari. Nonostante ciò, tra i due si è creato un forte legame e l’amore padre-figlia sembra essere infrangibile: “Lei vive per lui. Lei sa già che l’amore per il padre è grandissimo”, ha detto Silvia Provvedi. E infine, la cantante si è lasciata andare alla speranza: “Passerà anche questa. Rimaniamo sempre positive. Ci tengo a non mollare mai, neanche di un passo. Fortunatamente abbiamo una bambina che non conosce tristezza”.