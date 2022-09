“A me non sta bene”, la sfuriata di Gemma a Uomini e Donne stupisce tutti: la dama cambia atteggiamento in studio

Gemma Galgani ha sbottato durante la puntata di Uomini e Donne dopo la discussione con il cavaliere Didier: ecco tutto quello che è successo.

Lei è una delle grandi protagoniste del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi in daytime su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando della dama torinese Gemma Galgani. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo clamoroso addio al programma, notizia poi smentita.

Gemma Galgani partecipa a Uomini e Donne ormai da oltre dieci anni e, in questo tempo, ha vissuto delle importanti storie d’amore, come quella con Nicola Vivarelli oppure Giorgio Manetti, per citarne due che sicuramente il grande pubblico ricorderà.

In un’intervista rilasciata questi giorni, poco prima della messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato di voler trovare il grande amore e di avere il desiderio di convolare a nozze. Ci riuscirà.

La furia di Gemma

Le puntate che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5 della trasmissione di Maria De Filippi sono state registrate alcune settimane fa. Gemma Galgani ha subito conosciuto un suo corteggiatore, ovvero Didier, imprenditore francese che da anni vive in Svizzera che ha manifestato la volontà di conoscere la dama torinese. I due sono usciti insieme e, al termine della serata, è scattato tra di loro un bacio. Ma, nel racconto della serata avvenuto al centro del parterre, i due hanno avuto opinioni molto diverse. Gemma ha raccontato di essere stata bene, mentre l’imprenditore ha rivelato di non aver provato nulla durante il bacio.

Didier ha poi fatto perdere le staffe a Gemma Galgani – ma anche al pubblico – affermando che potrebbe continuare a corteggiarla, pur non promettendo di non tradirla. I due, manco a dirlo, hanno chiuso qualsiasi rapporto. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la domanda di Maria De Filippi per Didier: la padrona di casa ha chiesto al cavaliere di scegliere una dama con la quale ballare in studio. A quel punto, Gemma si è arrabbiata molto: “Adesso Didier rimane qui a ballare? Quindi io sono stata un tramite affinché lui entrasse qui per fare le sue performance ballerine? A me non sta bene, secondo me se ne deve andare, visto che è venuto per me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Una dama diversa

Dopo la sfuriata, gli opinionista del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato Gemma Galgani dicendole che lei è nel programma da dieci anni e, dunque, non potrebbe parlare degli altri come approfittatori dello studio.

A questo punto Gemma non incassato il colpo ed ha subito rispondo prontamente ai due, dimostrando una versione di sè molto diversa da quella vista nelle ultime stagioni. La sensazione è che la dama voglia inaugurare un nuovo corso nella trasmissione. Sarà così?