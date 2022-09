Grande Fratello Vip 7, la proposta di Ginevra Lamborghini a Spinalbese: “Nel mio letto…”

Nei primi giorni al Grande Fratello Vip vi è stato già tempo per una proposta da parte di Ginevra Lamborghini nei confronti di Antonino Spinalbese, andiamo a vedere cosa sta succedendo tra i due gieffini e di cosa si tratta nella fattispecie.

La settima edizione del GF è partita lo scorso 19 settembre ed in poco più di una settimana si sono già formate le prime amicizie all’interno della casa.

Sono in totale 23 i concorrenti, alcuni dei quali entrati a reality in corso, e ci aspetta qualche altro ingresso di nuovi coinquilini nelle prossime settimane, sempre se il programma riuscirà ad avere una durata lunga come nel recente passato.

Tra i concorrenti più giovani troviamo da una parte Ginevra Lamborghini e dall’altra Antonino Spinalbese, i due ragazzi hanno avuto modo di avere un buon rapporto nei primi giorni del reality, e qualcuno insinua ci possa essere qualcosa tra di loro.

Chi sono

Per quanto riguarda Ginevra Lamborghini, si tratta della sorella maggiore di Elettra, con cui però non parla da 3 anni. Nella sua vita si occupa di comunicazione ed è iscritta al Corso di cultura e fashion nella sua Bologna. Si ritrova alla sua prima esperienza televisiva importante.

Primo percorso importante per ottenere la ribalta anche per Antonino Spinalbese, conosciuto per essere stato insieme a Belen Rodriguez ed aver avuto dalla showgirl di origini argentine una figlia. Da alcuni anni è un apprezzato hairstylist ed ha uno studio nel centro di Milano, si occupa inoltre anche di fotografia, sua grande passione.

Gli ultimi avvenimenti

Con il passare del tempo, la loro conoscenza si è fatta già più approfondita, anche se la Lamborghini ha dichiarato di amare le donne, in molti hanno notato una certa vicinanza con l’hairstylist.

Ad alimentare tali voci ci hanno pensato i diretti protagonisti della vicenda, in particolare quando Antonino Spinalbese aveva chiesto se ci fosse un letto per la notte, a quel punto Ginevra Lamborghini si era direttamente proposta per accontentare il ragazzo campano. Chissà se si sia trattato di una risposta garbata oppure possa esserci qualcosa in più tra di loro, le prossime settimane al GF Vip saranno chiarificatrici in tal senso.