Beautiful, Anticipazioni Americane: paura per Brooke minacciata con un coltello

Novità importanti per Beautiful, secondo le anticipazioni americane, dovrà affrontare diverse paure Brooke Logan, ecco cosa accadrà ad uno dei personaggi storici della soap opera.

Da 35 anni continuano le storie di Beautiful, e sono pochi i superstiti sin dagli albori, tra cui troviamo Brooke, la quale nel corso degli anni ha attraversato di tutto.

Le sue storie sono state innumerevoli, in particolare con Ridge sono stati contati ben 8 matrimoni, senza dimenticare come la donna sia stata legata a Bill, Nick e Thorne, sposato a sua volta in due circostanze.

Anche i dolori ed i contrasti sono stati molteplici, così come negli ultimi episodi trasmessi in Italia, mentre negli Stati Uniti dove sono avanti di circa un anno, la Logan avrà dei seri problemi con il figlio di Ridge, dei dissidi talmente forti da portarla a decisioni particolarmente drastiche.

Cosa accadrà nei prossimi episodi

Ad alimentare la tensione ci penserà Thomas Forrester, il quale punterà un coltello nei confronti di Brooke, ma potrebbe trattarsi di malinteso, in quanto il giovane ragazzo sembra stia semplicemente tagliando una mela.

Quando il caso sembra destinato a chiudersi, all’improvviso in casa arriveranno gli addetti ai servizi di protezione per i minori, come se qualcuno temesse per Douglas e l’idea di avere come padre e custode Thomas tra le mura domestiche possa rappresentare per il piccolo una minaccia.

I futuri sviluppi della vicenda

A quel punto, Ridge cercherà dei chiarimenti tra le parti, parlerà infatti con la moglie per sapere se sia stata lei a chiamare la Protezione, mentre discuterà anche con il figlio per chiedere come va la situazione con Brooke, poi per cercare di avere la situazione più eloquente, coinvolgerà l’amico Charlie Weber.

Si potrebbe profilare però un piano ben architettato dallo stesso Thomas, essendo da tempo in contrasto con Brooke, da tempo avrebbe intenzioni di liberarsi della sua presenza e far credere al padre di aver chiamata i servizi sociali rappresenterebbero la parola fine del loro ennesimo matrimonio. I prossimi episodi trasmessi negli Stati Uniti chiariranno come evolverà la situazione tra i protagonisti in causa, e se la Logan rischierà di salutare Ridge per sempre.