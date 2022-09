“Auguri, vita”, per il compleanno di Francesco Totti arrivano gli auguri più belli

Primo compleanno di Francesco Totti dalla separazione con Ilary Blasi: gli auguri dei figli e della città di Roma. Ecco cosa sta succedendo.

In questi giorni si sono riaccese le polemiche sul fronte della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo l’intervista bomba dell’ex capitano della Roma rilasciata a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E dire che, dopo le parole di Totti, si era parlato di una tregua dalla partei.

Secondo Il Messaggero, infatti, i legali di entrambi avrebbe concordato uno stop alle interviste. In effetti, questo è avvenuto, ma a parlare dei due è stato lo storico amico di Francesco Totti – che a dire il vero è intervenuto spesso e volentieri in tv sulla vicenda – Alex Nuccetelli.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Stiamo entrando certamente in una fase caldissima in cui si proverà – a quanto pare – a raggiungere un accordo per evitare una lunga battaglia legale. Staremo a vedere.

Il compleanno di Francesco Totti

Intanto oggi, 27 settembre, è il compleanno di Francesco Totti: l’ex capitano della Roma e campione del mondo 2006, compie 46 anni. Nelle stories pubblicate sul suo account Instagram – seguito da quasi 5milioni di followers – Totti ha condiviso gli emozionanti auguri dei figli Cristian e Chanel. “Auguri, vita”, scrive il primogenito dell’ex capitano, anche lui oggi nelle file della Roma, quella giovanile. Post che sono piaciuti tantissimo al grande pubblico.