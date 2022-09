Nunzio e Cosmary, lo scatto pubblicato dai due infiamma i social: “Cuori e baci”

Si riaccende il gossip intorno alla presunta relazione tra i due ex allievi della scuola di “Amici”: Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli.

Lo scorso 18 settembre ha preso il via un’altra emozionante stagione di “Amici”, lo storico talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Anche quest’anno, come di consueto, la regina di casa Mediaset è pronta ad accogliere tanti giovani talenti nella celebre scuola e a farli crescere insieme a grandi professionisti del ballo e del canto.

Oltre a coreografi, insegnanti e vocal coach, tra i professori della 22esima edizione appena iniziata troviamo Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sul versante canoro, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza.

Settimana dopo settimana, le squadre di quest’anno cominciano a prendere forma e tra il pubblico si manifestano già le prime preferenze, ma a creare scompiglio nel mondo del gossip nelle ultime ore non sono state affatto le new entry quando i nomi di due ex allievi.

Lo scatto pubblicato da Nunzio e Cosmary

Parliamo di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. Entrambi concorrenti della 21esima edizione di “Amici”, pare che tra i due artisti possa essere scattata la scintilla. In verità, di una loro presunta relazione fuori dal programma si parla ormai da tempo, ma la conferma di un legame sentimentale non è mai arrivata da parte di nessuno dei due. A riaccendere i rumors sono state le storie pubblicate su Instagram da Nunzio e Cosmary. Entrambi hanno condiviso con i fan il medesimo scatto: una polaroid che li ritrae stretti l’uno all’altra, con l’aggiunta di un piccolo cuore nero come dettaglio. Quale sarà il significato che si cela dietro questa foto? Che sia arrivato il momento per la coppia di uscire allo scoperto?

Tutto su Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano

Cosmary Fasanelli, 22 anni, ha debuttato appena 17enne a “Tú sí que vales”. Di lei sappiamo che è originaria di Brindisi e che è cresciuta praticando molti sport, in particolare la danza. Come ballerina, ha preso parte a diversi programmi televisivi prima di conquistarsi un posto come concorrente ad “Amici”. Solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica: è così che si è presentata al pubblico di “Striscia la notizia”, dove quest’anno ricopre il ruolo di velina.

Nunzio Stancampiano, classe 2003, si è invece fatto conoscere al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5. Spiritoso e irriverente, è riuscito a ottenere la simpatia perfino della maestra Celentano. Danzatore fin dalla tenera età, dopo l’esperienza di “Amici”, è entrato nel cast di “Battiti Live”, il programma di Italia Uno condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Inoltre, ha partecipato a competizioni di ballo latino americano in tutto il mondo, arrivando anche alla finale dei Campionati Europei del 2019.