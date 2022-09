Belen Rodriguez è in dolce attesa? La sua risposta scatena i social

Belen Rodriguez è di nuovo incinta? Nelle ultime ore un rumors sta facendo il giro della rete. Si vocifera che la bellissima conduttrice argentina sia in attesa del terzo bebè, a fare chiarezza ci ha pensato proprio lei. Ecco cosa ha detto la show girl e modella più amata d’Italia.

Belen Rodirguez da la notizia che tutti aspettavano, la conduttrice ha rivelato che…

Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro sia in ambito professionale che sentimentale. La bellissima conduttrice è infatti tornata al timone di Tu si que vales, con lei anche Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile e sta vivendo un passionale ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due sono felici ed appagati e si divertano a mostrarsi sereni sui social.

Proprio di recente sulle varie piattaforme, si è diffusa la notizia che la conduttrice sia in dolce attesa. Si vocifera che sia incinta del terzo figlio, frutto del ritrovato amore con De Martino.

Un utente attacca Belen, la risposta della conduttrice è epica

Alcuni utenti le hanno posto la domanda senza tanti giri di parole e lei, con la sua proverbiale schiettezza e sincerità ha chiarito la faccenda. “Ahahahah no!” – ha scritto Belen, mettendo a tacere qualsiasi pettegolezzo sulla sua presunta terza gravidanza. La Rodriguez ha tagliato corto ed ha smentito la gravidanza. C’è poi chi le ha fatto i complimenti, dato che appare sempre più raggiante e solare, Belen ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare…” .

Purtroppo Belen non ha ricevuto soltanto commenti positivi, ma anche qualche critica. Alcuni utenti hanno scritto: “Hai una bocca oscena…Ma tua madre non ha una vita sua? Sta sempre in mezzo?” Belen Rodriguez ha risposto con estrema calma: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu…” – un commento che ha ricevuto immediatamente migliaia e migliaia di like, rimbalzando da un social all’altro.