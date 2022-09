Ilary Blasi, parla la sorella di Cristiano Iovino: “Lui non vive più, non può girare per l’Italia”

La questione Totti-Blasi continua a tenere banco nel mondo del gossip. A solleticare l’attenzione dei curiosi saltano fuori alcune dichiarazioni della sorella di Cristiano Iovin0 che, secondo rumors (categoricamente smentiti) sarebbe stato l’amante di Ilary Blasi. Ma cosa è accaduto?



Ilary- Totti, la sorella del personal trainer vuota il sacco…

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere una delle vicende più chiacchierate del momento. La loro separazione è stata oggetto di chiacchiere per tutte l’estate 2022, ed ora pare proprio che si appresti a diventare uno dei fatti più controversi anche per i mesi a venire. In tanti hanno commentato la rottura tra il Pupone e la conduttrice ed ora, a sorpresa ha deciso di vuotare il sacco anche la sorella maggiore di Cristiano Iovino, modello e personal trainer che secondo alcune voci di corridoio, sarebbe il presunto amante di Ilary Blasi.

Il personal trainer quando è stato tirato in ballo ha deciso di serbare il silenzio, poi ha fatto sapere tramite il suo legale di essere semplicemente un amico di Ilary, ma niente ha fermato il susseguirsi a catena di pettegolezzi, tanto che la sua vita ha subito delle conseguenze. A dichiaralo è stata la sorella del modelle, Veronica che ha rilasciato una recente intervista al settimanale Di Più.

La sorella del personal trainer dichiara: “A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie”

La sorella di Cristiano ha detto: “Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito”. Veronica Iovino, compagna del pugile Giovanni De Carolis ha aggiunto: “Cristiano mi ha detto: “Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito”.

Veronica ha spiegato che i pettegolezzi hanno avuto degli effetti sulla vita del fratello: “Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero. Mi ha detto: “Veronica, Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me”