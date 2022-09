Scoop Michelle Hunziker-Trussardi: “Tra loro non è finita, avranno modo di…”

Cosa sta accadendo tra Michelle Hunziker e Trussardi? I due si stanno riavvicinando? C’è un ritorno di fiamma in corso? Si vocifera in realtà che tra i due non sia mai davvero finita. Il rumors sta circolando in rete velocemente, spiazzando il popolo dei social.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tra loro non è mai davvero finita? L’indiscrezione bomba

La fine della relazione tra Michelle Hinziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi ha fatto sognare milioni di fan. I due hanno vissuto una vera e propria favola d’amore, costruendo una splendida famiglia. Proprio per questo, quando hanno annunciato la loro separazione, i fan sono rimasti di stucco. I due hanno scelta la via del riserbo, preferendo mantenere il silenzio per il rispetto che nutrono l’uno nei confronti dell’altra e soprattutto per tutelare i loro figli.

Ma, a sorpresa nelle ultime ore una news ha fatto il giro della rete, a lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Vittorio Feltri che sul settimanale Nuovo Tv ha riportato: “Tra loro due non è finita. Il matrimonio è anche fatto di corna. Quando due persone si amano davvero la crisi si supera”. Si tratta di una dichiarazione che fa sognare i supporter dell’ex coppia, che tra loro ci sia una sorta di riavvicinamento in atto? Non si sa, ma di certo i fan sono speranzosi.

Vittorio Feltri: “avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto”

Vittorio Feltri, nel corso di un’intervista esclusiva per il settimanale Nuovo Tv, ha poi dichiarato che la conduttrice di origini svizzere ed il famoso ex compagno: “avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando un po’”.

Stando alle parole del famoso ed apprezzato giornalista, pare che il ritorno di fiamma tra la Hunziker e Trussardi sia una possibilità da non escludere che potrebbe avvenire realmente. I fan di entrambi sono elettrizzati, in seguito alle parole di Feltri in tantissimi si sono riversati sui social, commentando l’indiscrezione, manifestando la loro felicità per il possibile ricongiungimento dei due.