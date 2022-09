GF Vip, Elettra e Ginevra Lamborghini, il motivo del litigio: “Rivalità, per le case discografiche…”

Cosa è accaduto di preciso tra le sorelle Lamborghini? Nella casa più spiata d’Italia i vipponi hanno iniziato a chiacchierare circa la vicenda di Elettra e Ginevra e nelle ultime ore un’indiscrezione ha fatto il giro della rete. A lanciare il rumors è stato Ciacci, ma cosa ha detto?

Grande Fratello Vip, Ciacci sgancia la bomba sulle sorelle Lamborghini

Al Grande Fratello Vip è iniziato da qualche giorno e le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia stanno già tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Una delle vicende più controverse degli ultimi giorni riguarda i presunti motivi della lite tra le sorella Lamborghini. A tornare sull’argomento è stato Ciacci che mentre chiacchierava con i suoi coinquilini ha svelato il presunto motivo della discussione, come riportato anche da Blogtivvu.

L’inquilino della casa più spiata d’Italia ha detto: “Ginevra deve aver fatto un passo falso a livello di management. Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione. Sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”- ha detto il vippone.

Grande Fratello Vip, svelati i presunti motivi dell’alterco tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

ciacci ha anche aggiunto di non essere certo che il motivo che le abbia portate ad allontanarsi sia questo, ma stando a quanto si vocifera in giro, pare che sia plausibile. Intanto il mistero si infittisce, cosa ha scatenato davvero l’alterco tra Ginevra ed Elettra? Solo loro sono a conoscenza dei fatti e fin tanto che non faranno luce sull’accaduto, si possono azzardare solo delle supposizioni.

Il pubblico è sempre più incuriosito dalla vicenda, qual è il motivo dell’astio tra le due? In tanti sperano che prima o poi si venga a conoscenza delle motivazioni e che le due sorelle riescano ad appianare tutti i dissapori.