Lasciò la moglie per la 22enne ucraina accolta in casa, storia finita: “Beve e sferra coltellate al muro”. Ora lui l’ha allontanata da casa.

La loro storia aveva fatto il giro del mondo. Un gesto che era inizialmente partito per fare del bene, ma che in seguito è degenerato – in tutti i sensi. Nel maggio scorso, una famiglia aveva ospitato una ragazza in fuga dalla guerra scoppiata in Ucraina: eppure, dopo soli dieci giorni, il marito è fuggito con lei.

Era nata così la storia d’amore tra Tony Garnett e la 22enne Sofiia Karkadym. Lui, guarda giurata inglese di 30 anni, aveva mollato moglie e figli per lei. Un colpo di fulmine che, spiegavano i tabloid britannici, aveva dato semplicemente il colpo di grazia a una storia ormai alla deriva. Ma anche il nuovo amore pare sia finito nel peggiore dei modi.

“Beve e sferra coltellate al muro”

La loro relazione aveva fatto il giro delle riviste inglesi e anche del mondo, fino a che non era accaduto un drammatico colpo di scena che ha in seguito riacceso nuovamente i riflettori sulla loro storia. Sofiia Karkadym, 22 anni, è conosciuta per essersi messa con il marito della donna che l’aveva ospitata nel Regno Unito, aveva riscontrato poco tempo fa un grave problema a un occhio, che l’aveva resa in parte cieca.

Tony Garnett si era reso disponibile ad aiutare la giovane e prendersene cura, tanto da chiedere una modifica al proprio orario lavorativo così da poter tornare a casa per assisterla. Fino a che, però, il 30enne non ha perso il lavoro, con la 22enne a casa e la coppia al verde. Una storia che non è finita bene, la loro. Secondo quanto riportato da The Mail online, l’uomo avrebbe infatti deciso di allontanare Sofiia.

Il tutto a seguito di un’escalation di atti violenti e potenzialmente pericolosi. Tony pare abbia infatti addirittura chiamato e allertato le forze dell’ordine locali a seguito dei comportamenti della 22enne. “Lei non sa gestire il suo rapporto con l’alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro”, avrebbe raccontato il 30enne. In particolare, l’episodio in questione sarebbe accaduto durante la festa di compleanno di Tony, festa alla quale partecipava anche una coppia di rifugiati ucraini amici di Sofiia. Con i suoi effetti personali finiti ora nei sacchetti della spazzatura, il 30enne l’avrebbe anche accusata di aver interferito nella relazione tra l’uomo e le sue due figlie, che lui avrebbe invece messo sempre “al primo posto”.