Lascia moglie per profuga ucraina che ora è parzialmente cieca:«Adesso la assisto»

È accaduto nel Regno Unito, dove un uomo ha lasciato moglie e figli per vivere una nuova relazione con la profuga ucraina che aveva ospitato a casa sua. Ora però, lei è rimasta in parte cieca

La loro relazione aveva fatto il giro delle riviste inglesi e anche del mondo, ma ora, è accaduto un drammatico colpo di scena che ha riacceso i riflettori sulla loro storia.

Sofia Karkadym, 22 anni, è conosciuta per essersi messa con il marito della donna che l’aveva ospitata nel Regno Unito, marito che per Sofia ha mollato consorte e figli. Ora, la ragazza ha un problema a un occhio che la rende in parte cieca. Tony Garnett, 29 anni, che ha lasciato coniuge e i due figli per andare a convivere con Sofia, ha detto di aver chiesto una modifica al proprio orario lavorativo per potersi occupare della nuova compagna.

Da quanto si apprende dal Daily Mail, la 22enne ha un disturbo agli occhi dopo un’infezione contratta in Germania, mentre viaggiava alla volta dell’Inghilterra. Si è sottoposta a un intervento chirurgico e ora dovrà affrontare una riabilitazione della durata di almeno 6 mesi, in cui è in parte cieca. Tony ha detto che intende occuparsi di lei, facendole da caregiver.

La ventiduenne era stata ospitata da una famiglia britannica del West Yorkshire. Dopo qualche tempo, Tony ha mollato moglie e figli di tre e sei anni, dopo dieci anni di matrimonio, per Sofia. L’uomo ha detto che con la ragazza si sentiva fortemente connesso, al punto da maturare una scelta che avrebbe voluto fare da diverso tempo. Al The Sun, all’epoca, aveva dichiarato:«È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia. La situazione è degenerata sabato scorso, quando mia moglie si è accanita contro Sofiia, urlandole contro e usando un linguaggio duro che l’ha lasciata in lacrime. Ha detto che non si sentiva più in grado di stare sotto il nostro tetto e qualcosa dentro di me è scattato».

La loro relazione aveva scatenato moltissime critiche in Inghilterra e tanta gente aveva definito la ragazza “sfascia famiglie“. Tony Garnett ha asserito che aveva già intenzione di mollare la consorte, e che la colpa non è da attribuire alla 22enne.

«La prima cosa che voglio dire è che non ho rubato nessuno alla famiglia. È stata una sua decisione consapevole e ponderata, la decisione di un uomo di 29 anni che ha il diritto di innamorarsi, ha il diritto di essere felice e ha il diritto di scegliere con chi stare», sono state le parole della giovane su Instagram come replica a coloro che l’hanno tacciata di essere una sfascia famiglie.