Milan-Napoli è giallo, arriva il responso della questura: la decisione è epocale

Non si arrestano le polemiche per il match tra Milan e Napoli, dove gli uomini di Luciano Spalletti hanno battuto i padroni di casa portandosi in testa alla classifica.

La bufera al termine del match ha chiamato in causa la questura che si è pronunciata sull’accaduto.

Era il big match della settima giornata di Serie A e si è confermata partita ricca di colpi di scena.

Il Napoli espugna San Siro nel segno del Cholito

Milan e Napoli si sono sfidate a San Siro nel posticipo del turno pre sosta nazionali. Le due squadre si trovavano appaiate in classifica a quota 14 con la possibilità, in caso di vittoria, di raggiungere l’Atalanta capolista a 17. L’intera posta in palio è andata agli uomini di Spalletti che sono riusciti ad avere la meglio in un match ricco di episodi e agonismo.

A iniziare meglio sono i rossoneri che già al tredicesimo sfiorano il gol con Olivier Giroud fermato da un grandissimo riflesso di Meret. Quindici minuti dopo ci prova anche Rade Krunic di testa ma, ancora una volta, l’estremo difensore ex Spal dice di no. Al trentacinquesimo il primo squillo del Napoli con Politano imbeccato da Zielinski. La prima frazione termina con un sostanziale equilibrio.

Al 50′ il primo episodio chiave. Il direttore di gara viene chiamato all’on field review per un fallo su Kvaratskhelia e concede il penalty. Dal dischetto realizza Politano che porta in vantaggio i partenopei. Si accende la partita. Il Milan prova a rispondere con Messias fermato da un super Meret, che non può nulla. però, sulla girata di Giroud. Il francese approfitta del cross di Theo e al 69′ ristabilisce la parità. Passano poco più di dieci minuti e il Cholito Simeone, subentrato a Raspadori nella ripresa, riporta avanti il Napoli con un bel colpo di testa su assist Mario Rui. Il diavolo ci prova, Kalulu a 5′ dalla fine coglie una traversa clamorosa e il risultato non cambia più.

Polemica nel post partita, in arrivo una lunga squalifica

Il finale della partita molto concitato ha avuto i suoi strascichi anche al termine della gara. Il questore di Milano è intervenuto e ha deciso per una lunga squalifica.

Nel post partita, infatti, un giornalista dell’emittente Calcio Napoli 24 TV è stato aggredito verbalmente da un tifoso rossonero ancora in escandescenza per il match. Come riportato da Il Mattino, le frasi discriminatorie sono costate al tifoso ben 5 anni di Daspo comminati dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale etnica o religiosa.