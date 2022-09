Silvia Cipriani, rinvenuta l’auto: ora cercano il corpo. La 77enne era sparita il 23 luglio

Hanno rinvenuto l’automobile di Silvia Cipriani, sparita il 23 luglio scorso. Proseguono le ricerche del corpo

Hanno trovato l’auto della 77enne Silvia Cipriani, ex postina di Contigliano sparita da Cerchiara lo scorso 23 luglio. Il mezzo è stato ritrovato tra Montenero e Casaprota (Rieti). I poliziotti, giunti in loco, hanno dato conferma che si tratta proprio dell’auto dell’ex postina.

Nel veicolo, tuttavia, non c’era il corpo della donna. Tutta la zona è stata transennata e si sta continuando a cercare, battendo l’area con grande attenzione. A trovare l’auto di Silvia Cipriani è stato Bruno Cingolani, che avendo avuto un guasto al proprio veicolo è stato costretto a fermarsi a lato della strada.

A quel punto, l’uomo ha notato la Fiat Palio della donna nei boschi e ha lanciato l’allarme. In loco anche la squadra della Protezione Civile e i carabinieri.

Silvia Cipriani, 77 anni, ex postina, è scomparsa dalla sua casa a Cerchiara (Rieti) dalla fine di luglio e nessuno vide più né lei, né la sua auto. Tutto questo nonostante fossero stati giorni di ricerche in tutte le aree intorno, ma il veicolo non era mai stato trovato.

Attualmente, gli investigatori stanno cercando di comprendere anche da quanto tempo la macchina si trovasse in quei boschi, dato che non era semplice notarla e comunque, tra fine luglio e inizio agosto, c’erano state ricerche assai approfondite in quelle aree.