Uomini e Donne, il look di Armando scatena i social: “Ma cosa ha combinato?” [FOTO]

Il look di Armando Incarnato, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ha scatenato i social e Tina Cipollari: ecco tutto quello che è successo.

Lui è uno dei grandi protagonisti del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando del cavaliere partenopeo Armando Incarnato, ormai in trasmissione da anni.

Armando Incarnato è finito spesso e volentieri nel vortice delle critiche social a causa di alcune sue accesissime discussioni nel parterre, ma anche altro. In estate si sono susseguite voci circa un suo addio al programma, voci poi smentite.

Anche perché il cavaliere è saldamente al suo posto ed è già stato protagonista di diverse puntate, come quando ha attaccato apertamente la sua cara amica Ida Platano per la sua scelta di uscire con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Ma non è tutto.

Il nuovo look

Nella puntata di oggi, Armando Incarnato si è presentato con un nuovo look per i capelli. Il cavaliere partenopeo, come ricorderanno molti telespettatori del programma, ha sempre variato il suo look sin dal primo giorno in parterre. Capelli lunghi, cortissimi e ciuffi, ma oggi ha portato in scena qualcosa che non aveva osato. Infatti è stato subito indicato da Maria De Filippi, che ha chiesto a tutti di notare il suo nuovo look: capelli biondo platino cortissimi. La prima a commentare è stata l’opinionista Tina Cipollari: “Vabbè Maria. Che novità. Quanti uomini si fanno biondi oggi? E’ una moda superata. Non ha lanciato questa moda”.

Sui social in men che non si dica si è scatenato il delirio, tra chi ha scritto: “Ma cosa ha combinato?”, a chi: “Ormai lo fa soltanto per show”.

Le frecciate di Tina Cipollari

Anche l’opinionista Gianni Sperti ha commentato il nuovo look di Armando Incarnato: “E’ un po’ verde. Visto da qua è un po’ verde. Magari sono solo le luci”. Tina Cipollari ha poi rincarato la dose: “Ma tu perchè fai questi cambi di look? Per far parlare di te?”. Il cavaliere ha prontamente risposto: “No, l’importante è conservare la natura interiore…L’estetica è per quelli che vedono la vita come la vedi tu. Tu la vedi basandoti sull’apparenza”.

Tina ha preso la palla al balzo per una frecciatina al vetriolo: “Peccato che non pensi mai a cambiare interiormente”. A questo punto, Armando Incarnato, un po’ infastidito, ha risposto: “Io ho valori abbastanza alti e sono molto contento di quello che sono. Forse dovrei giusto modificare i toni”.