Amici, il racconto choc di Alessandra Celentano: “Mi ha tirato addosso una sedia”

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha da poco riaperto i battenti. Per l’occasione, uno dei volti storici del programma, Alessandra Celentano, si è lasciata andare in una lunga intervista. In tale occasione, l’insegnante ha raccontato, tra le altre cose, un episodio accadutole con una sua ex maestra di danza.

Il talent show Amici di Maria De Filippi è giunto alla sua ventiduesima edizione, ognuna delle quali ha dato la possibilità ha moltissimi ragazzi di realizzare il proprio sogno. All’interno della scuola, infatti, gli aspiranti giovani artisti hanno la possibilità di studiare con i nomi più illustri del mondo della danza e del canto, in modo da affinare le proprie abilità e poter diventare talentuosi professionisti.

Nel corso degli anni, sono stati tanti i professori che si sono avvicendati. Una di essi, invece, è presente nella scuola da ben diciannove anni; il suo nome è Alessandra Celentano. Grazie ai suoi consigli e alla sua guida, tanti ballerini hanno raggiunto eccellenti traguardi; altri invece, si sono spesso scontrati con la Celentano, proprio per la proverbiale schiettezza utilizzata dall’insegnante per esprimere le proprie opinioni artistiche.

Prima di diventare una grande ballerina e una maestra, Alessandra Celentano è stata a sua volta studentessa, ed è proprio a quel periodo che appartiene l’aneddoto che lo storico volto di Amici ha raccontato durante una delle sue recenti interviste.

La confessione inaspettata di Alessandra Celentano

Noi tutti conosciamo Alessandra Celentano per il suo talento nell’arte della danza, e per il suo ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Della sua vita e del suo passato, però, non sono molte le informazioni disponibili, in quanto Alessandra è – ed è sempre stata – una donna molto riservata. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, però, la Celentano ha raccontato un aneddoto del suo passato, risalente al periodo nel quale anche a lei ha dedicato molti anni della sua vita allo studio della danza. Ecco, in tale occasione, quanto rivelato dalla professoressa di Amici: “Una volta una grandissima insegnante, Carola Sza Zingarelli, mi tirò addosso una sedia. Per fortuna mi sfiorò solamente”.

La strada verso il successo

Ogni traguardo che si vuole raggiungere nella vita richiede studio, tempo e tanti sacrifici. Questo è un concetto che Alessandra Celentano conosce molto bene, proprio come lei stessa ha raccontato al settimanale Oggi: “La danza è un’arte totalizzante che chiede dedizione assoluta e sacrifici”. E sugli aspiranti artisti delle nuove generazioni, Alessandra ha affermato: “Rispetto al passato, i giovani oggi vogliono tutto e subito, il successo facile“.

Dopo aver lavorato per molti anni come prima ballerina, oggi Alessandra Celentano ha scelto di dedicarsi all’insegnamento. Coloro i quali seguono Amici di Maria De Filippi sanno molto bene quanto Alessandra sia diretta nell’esprimere le sue opinioni sugli studenti, e nel corso della suddetta intervista, la Celentano ha affrontato anche tale argomento. “Sono stata spesso incompresa, vista come cattiva e non come realista.”, ha confessato la professoressa, “Ci prendo sempre. Dico: ‘Tu farai la velina’, e poi lo fanno; ‘tu non farai mai niente’, e poi succede.” Due dei miglior allievi che Alessandra Celentano abbia mai avuto ad Amici? Anbeta Toromani e Leon Cino, che lei stessa, tra le pagine di Oggi, ha definito “strepitoso”.