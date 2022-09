“Ilary? Farebbe meglio a ricordarsi da dove viene”, gli amici di Totti all’attacco

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi, il silenzio di entrambi l’ha fatta da padrone. Colui che, invece, ha spesso rilasciato dichiarazioni a tale riguardo è stato Alex Nuccetelli, amico di vecchia data dell’ex capitano della Roma. Nel corso di una recente intervista, l’imprenditore è nuovamente tornato a parlare della vicenda.

Lo scorso 11 luglio, come tutti ricorderete, è stata diffusa una notizia che ha lasciato letteralmente di stucco l’Italia intera. Chi avrebbe mai potuto anche solo immaginare, infatti, che la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti un giorno sarebbe “scoppiata”? Eppure, così è stato, e da quando è accaduto, non si fa altro che parlare di loro.

I diretti interessati, da allora, hanno preferito seguire la strada della riservatezza. La conduttrice, nonostante sia diventata molto più attiva sui social, non ha mai fatto riferimento alcuno alla sua situazione matrimoniale. Anche l’ex calciatore non ha proferito parola a riguardo, eccezion fatta per l’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel corso della quale ha raccontato la sua verità.

Dei motivi che hanno spinto Ilary e Francesco a decidere di separarsi, dunque, si conosce ancora molto poco, ma da quando tale situazione ha avuto inizio, uno degli amici di Totti è spesso intervenuto per rivelare alcuni dettagli. Si tratta di Alex Nuccetelli, di professione pr, body builder e imprenditore. Nonostante la diffida ricevuta dalla Blasi per alcune delle sue dichiarazioni, Alex ha rilasciato una nuova intervista a un noto settimanale, nel corso della quale è tornato a difendere il suo amico di sempre.

Alex Nuccetelli: nuove stoccate rivolte a Ilary Blasi

Dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, Alex Nuccetelli ha sempre difeso a spada tratta le ragioni dell’ex calciatore, ed è tornato a farlo nel corso di una recente intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In tale occasione, infatti, Alex ha affermato quanto segue: “Quando la moglie non rispetta il marito o si nega sempre, quello prima o poi va a bussare da qualche altra parte”. La giornalista che ha condotto l’intervista, successivamente, ha spostato l’attenzione sulle dichiarazioni fatte da Totti al Corriere della Sera. A tal proposito, Nuccetelli ha rivelato: “Se è arrivato a dire certe cose penso che l’abbia fatto per esasperazione. […] La signora (Ilary Blasi, ndr) dovrebbe avere un po’ di buon senso e ricordarsi da dove viene…”.

La battaglia legale

Nel corso della suddetta intervista, Alex Nuccetelli ha detto la sua anche sull’iter legale della separazione che vedrà coinvolti Ilary Blasi e Francesco Totti: “Quando ci si separa è normale che ci siano nervosismi e ripicche. Ilary vorrà ricavare il massimo dalla trattativa, ma farebbe meglio trattenersi”.

Inevitabile, da parte della giornalista di Nuovo, chiedere ad Alex se secondo lui si tratti di una questione puramente economica. La risposta di Nuccetelli è stata la seguente: “Certo! Quale altro motivo c’è? Sicuramente non gelosia”.