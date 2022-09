Totti e Ilary Blasi, altro che tregua: salta l’accordo, inizia la battaglia in tribunale

A dispetto dei rumors, la vicenda di Francesco Totti e Ilary Blasi finirà in tribunale: si prospetta una battaglia legale. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.

L’intervista di Francesco Totti, rilasciata a Aldo Cazzullo de Il Corriere della Sera, ha infiammato i social, e non solo. L’ex capitano della Roma ha, di fatti, dato un assaggio di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane tra lui e la conduttrice Ilary Blasi.

Accuse, diffide e frecciate al veleno: il triste epilogo di un matrimonio che ha fatto sognare gli italiani. In molti, infatti, sostengono che l’ex numero dieci della Nazionale abbia commesso un errore e, stando a diversi rumors, Totti si sarebbe pentito.

Ma siamo soltanto all’inizio di una vicenda che coinvolge anche altre persone: proprio qualche giorno fa, la sorella di Cristiano Iovino, il pr romano indicato come possibile nuovo compagno di Ilary Blasi, ha rivelato che suo fratello ormai avrebbe timore a girare per la Capitale e che si sarebbe ritrovato in mezzo a questa vicenda senza colpe.

Si arriverà in tribunale

Due giorni fa, Francesco Totti ha festeggiato il suo 46esimo compleanno insieme alla sua nuova compagna – “ufficializzata” proprio durante la famosa intervista – Noemi Bocchi. Tra i due, come ha raccontato Il Messaggero, sarebbe scattato anche un bacio davanti a tutti. Insomma, non si nascondono più. In tutto questo, stando a quanto scrive Repubblica, l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi, con i loro rispettivi legali, non avrebbero raggiunto un accordo. Questo significa che si andrà in tribunale. Lo stesso quotidiano, in un articolo precedente, aveva parlato de primo punto di discussione tra gli ex coniugi, ovvero, i figli. Dunque, per Cristian, Chanel e Isabel, l’affidamento e i giorni che passeranno, anche in vacanza, rispettivamente con Totti e con Blasi. Sulla separazione dei beni, invece, la strada ssarebbe in discesa, dal momento che entrambi avrebbero concordato il regime di separazione dei beni. In questo ambito, rientrerebbe anche la casa dell’Eur.

Cosa accadrà nelle prossime settimane