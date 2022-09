GF Vip 7, Ginevra Lamborghini nella bufera: “Offese omofobe” | Social in rivolta

La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, protagonista del Grande Fratello Vip 7, è finita nel mirino dei social per alcuni suoi commenti: ecco cosa è successo.

Lei è una delle grandi protagoniste del programma cult di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini in doppio appuntamento, Grande Fratello Vip. La settima edizione, iniziata meno di due settimane fa, ha già regalato incredibili colpi di scena.

Tra le protagoniste, dicevamo, c’è certamente lei, la cantante e influencer Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Miura. Si è parlato molto in questi giorni proprio del rapporto tra le due sorelle: com’è noto, Elettra non ha inviato sua sorella al suo matrimonio con AfroJack due anni fa. Ma ne parleremo più avanti.

Come accennato, Ginevra Lamborghini, è stata accusata di aver fatto dei commenti omofobi all’interno della casa più spiata d’Italia: ecco tutto quello che è successo.

La battuta di Ginevra Lamborghini

Nella serata di ieri, Attilio Romita, che si trovava in stanza insieme a Luca Salatino, Charlie Gnocchi e, appunto, Ginevra Lamborghini, ha spiegato: “Non mi avvicino alla tavola affamato e non riesco mai a trovare i finocchi”. La sorella di Elettra a quel punto ha commentato: “Non li trovi? In questa casa un paio ce ne sono”. I social non hanno per niente gradito la battuta della cantante, bollata come omofoba. Se ne parlerà nella puntata di stasera? Staremo a vedere.

Attilio: non riesco mai a trovare i finocchi

Ginevra: in questa casa un paio ce ne sono imbarazzante #GFVIP pic.twitter.com/ExnOJkuAsy — ᴊᴏʀᴍᴜɴɢᴀɴᴅʀ 𓆙 by Titania (@jordmungandrr) September 29, 2022

La rottura con la sorella

Come accennato, Elettra Miura Lamborghini, da anni, non rivolge la parola alla sorella Ginevra. Nei primi giorni, la gieffina aveva spiegato di non saperne il motivo ma, in queste ore, stanno emergendo alcuni retroscena. Proprio Ginevra, nel corso di una chiacchierata con Wilma Goich, ha rivelato che i problemi sarebbero iniziati quando ha provato a fare a sua sorella un video di nascosto: “Quando lei vede che io sto facendo un video ha cambiato atteggiamento e fa: ‘Brava, mi stai facendo un video, brava complimenti!’. E lì è degenerata ed abbiamo litigato fortemente”. E ancora: “Io avevo già sbagliato e glielo stavo dicendo”.

Non è chiaro se durante la puntata di stasera si toccherà nuovamente questo tema, anche perché – come rivelato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini al grande pubblico e alla stessa Ginevra – Elettra ha inviato una diffida alla sorella. Staremo a vedere.