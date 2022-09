Arisa si dichiara single, ma il suo cuore batte per lui: “Innamorata” | Chi è il fortunato

La cantante e professoressa di canto di Amici, Arisa, si dichiara single ma in realtà il suo cuore batte soltanto per lui: ecco chi è.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico nostrano. Musica e tv, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo: talento e bellezza, ha raggiunto il grande successo in pochi anni.

Oggi, la cantante lucana, è tornata dopo due anni nel programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi su Canale 5, Amici. Arisa ha sostituito come insegnante di canto la speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Ma l’artista di Sincerità è stata protagonista del piccolo schermo anche nella scorsa stagione televisiva, quando ha partecipato e vinto l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. In coppia con lei, il ballerino Vito Coppola.

La coppia nata a Ballando

Come sappiamo, Arisa e Vito Coppola si sono avvicinati molto durante le settimane del programma. I due, in seguito, hanno iniziato una relazione, che però è finita poco dopo. Sempre enigmatici sul loro reale rapporto, nel corso di un’intervista rilasciata a Mara Venier negli studi di Domenica in su Rai Uno, avevano rivelato di amarsi reciprocamente. Come detto, però, tra i due è finita prima dell’estate: Vito Coppola, nel frattempo, si è trasferito a Londra, dove diventerà ballerino della versione britannica di Ballando con le Stelle. Arisa non ha mai nascosto i sentimenti per il ballerino campano, ammettendo di aver sofferto molto per la separazione tra i due.

Il cuore di Arisa batte per Vito

Dunque le strade di Arisa e Vito Coppola si sono divise per sempre? Stando a quanto sostiene il noto settimanale Oggi la realtà sarebbe molto più complessa. Si legge: “Pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora profondamente legata a lui […]. Chi la conosce bene sostiene che sia tuttora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine”.

Un ritorno di fiamma tra i due? Al momento non ci sono elementi per affermarlo, ma di certo i fan della cantante e del ballerino ne sarebbero felicissimi. Staremo a vedere.