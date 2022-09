Anna Tatangelo, grave lutto: muore la mamma Palmira malata da tempo

È morta oggi Palmira Vinci, la mamma della celebre cantante Anna Tatangelo. Da diverso tempo combatteva contro la malattia che non le ha lasciato scampo.

Lutto in tutta la città di Sora per la scomparsa della signora Palmira, madre premurosa e nonna dolcissima.

Da tempo stava male. Ha combattuto fino all’ultimo contro un male terribile. Ma alla fine, stamattina, ha dovuto arrendersi. È morta così Palmira Vinci, 67 anni, mamma di Anna Tatangelo. C’è grande dolore nella famiglia della cantante originaria di Sora per la scomparsa della madre. Negli ultimi anni l’artista aveva più volte postato sui canal social le sue foto insieme alla madre senza celare il dolore e il cammino travagliato per una malattia subdola che si era introdotta nella vita familiare.

C’è sgomento anche in città, dove tutti conoscevano l’allegria e il sorriso di Palmira, donna semplice e ricca di umanità. E oggi, nel giorno del mercato settimanale, anche i venditori ambulanti provano commozione per un lutto che tocca la città intera, non soltanto la famiglia che ha creato le celebri “ciammelle” sorane, spesso donate in regalo a chi passava davanti ai loro banchi.

Anche stamattina il signor Dante, marito di Palmira, si trovava al lavoro al mercato. Non appena ha saputo della morte della moglie ha ritirato tutte le ciambelle e si è precipitato.

Un legame profondissimo con la figlia

Un legame profondo quello tra Anna Tatangelo e la mamma. «Mia madre è un carroarmato». Lo aveva detto qualche tempo fa, in mezzo alle lacrime, nel corso di un programma in tv. Un calvario, quello della signora Palmira, cominciato da alcuni mesi. Per lottare contro una malattia subdola che alla fine non le ha lasciato scampo. Anna è sempre rimasta vicino alla mamma col con forza, coraggio e determinazione.

La cantante ha spesso manifestato l’amore e la stima che legavano alla mamma: «Sei la donna più importante della mia vita!! Ogni volta che ti guardo ho solo voglia di dirti Grazie. Grazie perché sei il mio esempio più grande, la donna che nella vita voglio essere. Grazie per avermi incoraggiata in ogni mio passo! Grazie per avermi introdotta alla vita con amore! Grazie per aver asciugato in silenzio ogni mia lacrima insegnandomi ad essere forte ed affrontare tutto, anche cose più grandi di me! Grazie perché sei una nonna spettacolare per mio figlio! Ti amo più della mia vita! E sono grata a Dio perché mi ha dato l’onore di essere figlia tua!».

Alle 15:30 di domani, 30 settembre, avranno luogo i funerali di Palmira Vinci presso la chiesa dei Passionisti di Sora.