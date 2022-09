Ragazzina violentata dagli amici del fidanzato, lui rimane a guardare: due gli arresti

Una ragazzina di 15 anni violentata a turno dagli amici del fidanzato, mentre lui rimane a guardare: sono due gli arresti. Il fidanzato, anche lui minorenne, è indagato.

Ennesima storia di violenza, quella che vede vittima una ragazzina di 15 anni. La giovane, viene riportato dalle fonti, sarebbe stata vittima di abusi da parte del fidanzato e degli amici di quest’ultimo.

Un quadro che è ancora tutto da chiarire, ma che al momento vede arrestati e indagati ben tre ragazzi. Uno di loro sarebbe minorenne. Gli agenti stanno provvedendo a sequestrare e analizzare quanto possibile per cercare di risalire a tutte le responsabilità. In particolare, il telefono della vittima sarebbe stato già prelevato, e sarebbe stato già visionato il contenuto di alcuni messaggi.

La denuncia

A finire in manette sono due ragazzi appena maggiorenni, mentre un ragazzino di 16 anni risulta attualmente indagato. Il gruppetto è infatti accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina di 15 anni di Ostia. Come viene spiegato, i tre avrebbero attirato la giovane in una trappola, e l’avrebbero costretta a un rapporto sessuale.

Nonostante la giovane si opponesse, e avesse cercato in tutti i modi di sottrarsi alla violenza, a turno i tre indagati hanno abusato di lei. La 15enne si è presentata al commissariato del X distretto di polizia di Ostia, raccontando quanto successo in quel pomeriggio da incubo. Tra i suoi aguzzini vi era anche il fidanzato della giovane – anche lui minorenne.

Gli abusi

Il 16enne sarebbe passato a prendere la ragazzina, con la quale stava insieme da circa un anno, per andare fare con lei una passeggiata, in compagnia di due suoi amici più grandi. Quando però la conversazione inizia a virare sul sesso, la 15enne comincia a capire che qualcosa non va.

Dallo scherzo alle insistenze, fino a che non arrivano le proposte esplicite e gli abusi. Nonostante lei dica di no e si opponga, i tre la trascinano in macchina. E le si avvicinano gli amici del fidanzato, che la obbligano a un rapporto orale. Il 16enne, invece, pare sia rimasto soltanto a guardare. I giorni passano, ma l’ombra di quell’incubo la giovane non riesce a togliersela dalla testa. E quindi confessa tutto sua madre, che la spinge a sporgere denuncia.

La ragazzina è stata ascoltata in sede protetta dagli inquirenti. La sua coraggiosa testimonianza ha fatto dunque scattare le manette per i suoi aguzzini. I due maggiorenni sono accusati di violenza sessuale di gruppo su minore, mentre la posizione del 16enne, anche lui indagato, è ancora al vaglio. Si sospetta, tuttavia, che il giovane fosse consapevole e abbia fatto cadere la ragazzina in una trappola.