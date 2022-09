Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 30 settembre: la vendetta di Adelaide contro Vittorio

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di domani, venerdì 30 settembre, della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore 7: ecco cosa accadrà.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 7, come previsto, è iniziata nel migliore dei modi. Sono diversi i colpi di scena, tra incredibili ritorni, addii e nuove entrate, che accompagneranno il grande pubblico in questa stagione. Stagione che, stando ai rumors, potrebbe essere l’ultima.

Al momento non ci sono conferme in merito, di sicuro, la serie – come altri programmi di Rai Uno in daytime come Oggi è un altro giorno e La vita in diretta – subiranno degli stop. Questo perché, da metà novembre prossimo, Viale Mazzini trasmetterà il Mondiale di calcio in Qatar.

Le anticipazioni di venerdì 30 settembre

Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Vittorio Conti è convinto di essere riuscito a mettere le mani su tutte le quote del grande magazzino: felicissimo, si avvierà in mattina verso il Paradiso, con la sensazione di aver finalmente mantenuto la promessa fatta anni fa a Pietro, ovvero quella di salvare il negozio. Ma la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo lo gela: ci ha ripensato e non vuole più cedere. Conti si sente preso in giro e la Contessa non si accorge di stare spingendo sempre di più Vittorio verso Umberto Guarnieri. Intanto Gemma, dopo l’incontro con Stefania, parlerà anche con Marco: è la prima volta che i due si ritroveranno faccia a faccia dalla fine della loro relazione. L’obiettivo della figlia di Veronica è farsi perdonare da entrambi, ci riuscirà? Ma soprattutto: non prova più niente per il Sant’Erasmo? Ci attendono sorprese.

Marco, nel frattempo, cercherà di convincere Matilde Frigerio a lasciare suo marito Tancredi, fratello proprio di Marco. Il compagno di Stefani è convinto che suo fratello non manterrà gli impegni presi e, di fatti, avrà ragione. Tancredi, infatti, non avrà alcuna intenzione di restituire a Matilde i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio del mobilificio di famiglia. Quei soldi, aveva promesso Tancredi, sarebbero serviti per la ricostruzione di una nuova azienda.